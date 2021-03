L'aigua, un recurs essencial per a la vida i per al futur

L'aigua, un recurs essencial per a la vida i per al futur

La pandèmia ens ha fet valorar encara més els serveis, els recursos i els professionals, i ens ha fet veure què és realment essencial per a les persones. Sabíem que, sempre que obríssim l'aixeta, tindríem aigua de qualitat. Quan més ho necessitàvem per rentar-nos les mans, beure, cuinar, netejar, treballar... l'aigua estava completament garantida en totes les llars de Catalunya. La tasca d'adaptació a la nova realitat va ser possible gràcies al compromís d'un equip de professionals de l'aigua per garantir-ne el subministrament. La situació ha evolucionat, però seguim comptant amb la mateixa certesa: sempre que obrim l'aixeta, tenim aigua de qualitat.

L'aigua ha estat, és i serà un recurs indispensable per a la vida. Per això, cada 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua, instaurat per les Nacions Unides, que enguany vol posar en relleu el valor de l'aigua i que busca conèixer el significat que aquest element té per a cadascú de nosaltres amb la finalitat d'ajudar a generar consciència al respecte.

Reptes per a la gestió dels recursos hídrics

L'escassetat d'aquest recurs, l'emergència climàtica i els seus efectes ja eren alguns dels reptes globals que afrontàvem abans de la pandèmia. La disponibilitat dels recursos hídrics està amenaçada pel canvi climàtic i els seus efectes són cada cop més devastadors. Ho vam viure amb el Gloria i la DANA als nostres municipis. Així mateix, l'any 2050 la població mundial superarà els 10.000 milions de persones i la demanda mundial d'aigua augmentarà entre un 20 i un 30%. Per tant, garantir el subministrament d'aigua per a tothom esdevé una de les grans prioritats globals.

Ara, als reptes previs a la pandèmia, s'hi han afegit i s'han agreujat els reptes sanitaris, econòmics i socials. Davant les dificultats i les desigualtats, Agbar, com a companyia gestora de serveis mediambientals que garanteix l'abastament d'aigua a més d'un milió de llars, empreses i administracions, ha estat al seu costat per garantir el subministrament d'aigua i ajudar les persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta és una de les formes mitjançant les quals la companyia ha demostrat, un cop més, que és un actor destacat per concretar respostes en moments d'incertesa.

Pioners en la detecció del virus

Una altra d'aquestes respostes ha estat el desenvolupament de la solució COVID-19 City Sentinel, una eina de vigilància epidemiològica per identificar de forma primerenca la presència del SARS-CoV-2 en les aigües residuals, monitorar-ne l'evolució i adoptar mesures efectives immediates per anticipar-se als rebrots.

Aquesta solució innovadora, escollida pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i el Ministeri de Sanitat com a eina per a la vigilància microbiològica, ja està implementada en més de 100 municipis d'Espanya i fa el seguiment a més de 13 milions d'habitants.

El compromís d'Agbar va més enllà de la tasca diària de subministrament i sanejament d'aigua. Ara, cal abordar els reptes plantejats i aportar solucions que permetin assolir una recuperació econòmica i social de forma sostenible. I l'aigua és un element essencial d'aquesta recuperació.

L'aigua impulsa la recuperació

Els fons europeus Next Generation EU són l'eina que farà possible aquesta recuperació, un instrument per contribuir a reparar els efectes econòmics i socials derivats de la pandèmia de la covid. En el marc d'aquests fons, s'impulsen projectes que es fonamenten en la innovació, la digitalització i la transició ecològica, àmbits en què Agbar té molt per aportar.

A l'Estat espanyol, el sector de l'aigua genera una ocupació de qualitat de més de 40.000 llocs de treball de forma directa i de 60.000 llocs de treball indirectes. Tenim l'oportunitat de contribuir a seguir generant una ocupació de qualitat a través d'inversions transformadores en el nostre territori que es basin en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU i que tinguin la mirada posada en l'Agenda 2030.

La col·laboració publicoprivada és essencial per desenvolupar aquests projectes. Les aliances entre empreses i administracions han de ser el motor d'aquesta reconstrucció per mobilitzar els recursos necessaris i executar les inversions sostenibles que permetran seguir creant ocupació de qualitat i generant activitat econòmica. Un exemple és la transformació de les instal·lacions d'aigua en ecofactories, que permetran aplicar l'economia circular al cicle de l'aigua de les nostres ciutats i fer un ús eficient dels recursos.

Amb la mirada posada en el futur, Agbar no només planteja projectes per a la gestió de l'aigua, sinó que també proposa establir un pacte social que es constitueixi municipi a municipi i compti amb la col·laboració d'administracions, empreses i entitats. Aquestes aliances han de portar a concretar propostes locals basades en la solidaritat, l'ocupació de qualitat i una reconstrucció verda i inclusiva.

La transversalitat d'un recurs com l'aigua facilita aquesta unió. I l'expertise d'Agbar la fa possible. Més de 150 anys de compromís, professionalitat i excel·lència l'avalen com a referent mundial per garantir l'aigua, preservar el medi ambient i, ara, fer possible una recuperació econòmica sostenible per no deixar ningú enrere.

En el Dia Mundial de l'Aigua, posem el focus en el valor d'aquest recurs escàs, però essencial per a la nostra vida i per al nostre futur. L'aigua és sostenibilitat, innovació, benestar social, salut, ocupació de qualitat, resiliència, educació, agricultura, indústria, biodiversitat i col·laboració. Cuidem-la per garantir un present d'oportunitats i un futur sostenible, inclusiu i solidari.