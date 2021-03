El paper de les depuradores en la qualitat de l'aigua

El Pla de Sanejament de Catalunya inclou 527 depuradores (juny 2020) que sanegen el 97% de la població catalana, cosa que ha permès millorar de manera exponencial la qualitat de l'aigua en els últims 30 anys. Aquestes estacions tracten anualment gairebé 700 hm?3; d'aigua. Són dades que disposa l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme que vetlla i controla per la bona qualitat de l'aigua.

Les depuradores formen part del sistema de sanejament en alta, juntament amb les estacions de bombament, els col·lectors i els emissaris submarins, segons difón l'ACA.

La seva tipologia varia en funció de diferents paràmetres com la població servida, el component industrial dels abocaments que rep, els límits d'abocament autoritzats o la ubicació.

En aquest sentit, l'ACA informa que «a dia d'avui podem dir que totes les estacions de depuració d'aigües residuals urbanes en servei a Catalunya són biològiques, que poden ser de diferents tipologies i sistemes de tractament existents».

Totes elles tenen en comú l'objectiu d'eliminació de la càrrega contaminant continguda a l'aigua residual entrant, per reduir la presència de matèria orgànica i sòlids en suspensió, algunes disposen també de requeriments més restrictius i eliminen, a més, nitrogen i fòsfor. Una primera classificació separaria els tractaments entre sistemes extensius i intensius. El sanejament de Catalunya és tota una referència i un model a seguir. És un model pioner que es va posar en marxa durant els anys 80 fruit de la conscienciació que hi havia per garantir la qualitat l'aigua. A partir del primer pla es van posar en marxa diferents depuradores arreu del país. Es van crear les infraestructures necessàries per gaudir ara d'un model admirat fora de les nostres fronteres.