Sabem on van a parar les nostres aigües residuals?

Actualment existeix un 37% de la població mundial que no disposa d'un sanejament adequat. Són 1.800 milions de persones en tot el món les que utilitzen una font d'aigua potable que està contaminada amb restes fecals.

Més del 80% de la quantitat de les aigües residuals que provenen de l'activitat humana són abocades a rius i mars sense cap mena de tractament, contaminant-los.

Organismes internacionals lluiten perquè el sanejament arribi a tothom. El sanejament comença amb un inodor que captura de manera efectiva els residus fecals de manera accessible i digna. Llavors aquestes deixalles són emmagatzemades en un tanc que pot ser buidat més tard per un servei de recol·lecció o bé ser transportat pel clavegueram. La següent etapa és el tractament i l'eliminació segura. La reutilització de les aigües residuals humanes ens ajuda a estalviar aigua, redueix i capta les emissions de gasos de l'efecte hivernacle i pot proporcionar a l'agricultura una font confiable d'aigua i nutrients. Tothom hauria de poder gaudir d'un sanejament sostenible, junt amb accés a aigua potable i instal·lacions per a rentar-se les mans, per ajudar a protegir i mantenir la seguretat de la nostra salut i detenir la propagació de malalties infecciones mortals com la covid-19 , còlera i la febre tifoide.

REMOSA d'alguna manera, amb els seus equips , contribueix a aquesta accessibilitat oferint una àmplia gama de productes pel sanejament. Equips per a la regeneració d'aigües residuals, reciclatge d'aigües grises i aprofitament d'aigües pluvials. Així com sistemes de depuració d'aigües residuals tan bàsics com les fosses sèptiques molt aptes per a zones on no arriba la xarxa elèctrica fins a altres tecnologies altament qualificades per a zones on l'exigènciamediambiental és molt gran, inclús depuradores especifiques per a espais protegits.