Una glacera gegant de l'Antàrtida es fon. Què passarà?

Una glacera gegant de l'Antàrtida es fon i els investigadors han descobert que és possible que la seva pèrdua entri en un punt de 'no retorn'. Si això es produeix, la pujada del nivell de la mar seria molt més intensa del que es preveu. Així ho ha descrit en un estudi un grup d'investigadors de la Universitat de Northumbria, al Regne Unit, i de Potsdam, a Alemanya.

Els indicadors d'alerta primerencs en les simulacions informàtiques de models detecten de manera clara l'inici de la inestabilitat de la capa de gel marí de l'Antàrtida.

En el focus es troba la gegantesca glacera Pine Island, situada a l'oest de l'Antàrtida. Amb una grandària que equival a dues terceres parts de Gran Bretanya, els investigadors temen les conseqüències que el seu desglaç pugui tenir per al conjunt del planeta. La seva fosa és el causant del 25% de la pèrdua de tot el gel que pateix el continent antàrtic.

Des de fa anys s'ha teoritzat sobre la possibilitat que aquesta glacera, que perd més gel que qualsevol altra en la zona, pogués arribar aviat a un punt de 'no retorn'.

En aquesta ocasió, no obstant això, les dades empíriques d'aquests investigadors no tan sols han ratificat la seva més que factible arribada a aquest punt, sinó que també han descrit el moment en el qual depassarà aquest límit, col·lapsant la capa de gel marí de l'Antàrtida. Aquesta situació es produirà almenys en una escala de temps perceptible per a la raça humana.

Els investigadors han descrit tres punts d'inflexió o de no retorn diferents que successivament serviran de sistema d'alerta primerenc per a futurs desglaços. "Creuar cada punt d'inflexió comportarà períodes de desglaç irreversibles amb contribucions significatives a l'augment global del nivell de la mar", assenyalen els investigadors en l'article, publicat a la revista Cryosphere.

El primer i segon punt són més esquius, per la seva petita grandària, però "són importants perquè provocaran un augment considerable del nivell de la mar".

Aquests límits ja s'han sobrepassat i s'estima que la glacera Pine Island juntament amb el seu veí glacial Thwaites, són ja responsables del 10% de l'augment continu del nivell de la mar global.

El tercer i últim punt d'inflexió està relacionat directament per l'augment de la temperatura de l'oceà en 1,2 °C, la qual cosa empitjorarà la situació de la glacera. Una vegada es depassi aquest límit, "portarà a una reculada irreversible de tota la glacera". Això pot ocórrer d'aquí a poc, segons vaticinen els investigadors.

Es fon per l'aigua més calenta que l'envolta

I és que l'escalfament global està provocant modificacions en la temperatura de l'aigua profunda circumpolar, component principal del Corrent Circumpolar Antàrtic, la qual cosa accelera el desglaç de les glaceres. En altres paraules, el gel de l'Antàrtida s'està fonent a l'aigua, cada vegada més calenta, que l'envolta.

Aquesta circumstància es pot unir al canvi de patrons de vent de la mar d'Amundsen, situat en el Pol Sud, que desplaçaria la glacera de Pine Island cap a aigües encara més càlides.

Els investigadors són conscients que el que han descobert pot posar en escac la vida a la Terra. «Si la glacera entrés en una reculada inestable i irreversible, l'impacte sobre el nivell de la mar podria mesurar-se en metres i, com a mostra aquest estudi, una vegada que comenci la reculada podria ser impossible detenir-ho», assevera Gudmundsson.

Hilmar Gudmundsson, professor de glaciologia i entorns extrems, i coautor de l'article recorda que "la possibilitat que la glacera Pine Island entri en una reculada inestable s'ha plantejat abans". No obstant això, indica que "aquesta és la primera vegada que aquesta possibilitat s'estableix i quantifica rigorosament".

Per part seva, Sebastian Rosier, autor principal de l'estudi, insisteix que «en moltes parts del món s'estan realitzant simulacions computacionals per quantificar com un clima canviant podria afectar la capa de gel de l'Antàrtida occidental", no obstant això, com assenyala, "identificar si un període de desglaç de les glaceres és un punt d'inflexió és un desafiament".