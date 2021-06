L’Organització de les Nacions Unides ha escollit el Dia Mundial del Medi Ambient per presentar el Decenni sobre la Restauració dels Ecosistemes i instar a un moviment mundial per recuperar el planeta. En aquest context, assegurar una adequada protecció de l’entorn és clau per a la preservació de la biodiversitat i requereix la intervenció d’organitzacions expertes i compromeses amb aquest objectiu.

Les empreses gestores de l’aigua mostren aquest compromís diàriament i aquest any de pandèmia han sabut combinar la prestació del servei sense gairebé alteracions amb el manteniment de mesures que els permetin protegir el medi ambient. Amb la confiança d’haver superat el pitjor de la crisi sanitària, el sector ha de mirar cap al futur amb la vista posada en tres objectius: la renovació d’infraestructures obsoletes, la digitalització de xarxes i comptadors d’aigua i l’eficiència energètica com motors d’ocupació, integració dels territoris poc poblats, economia circular i transició verda.

L’aigua, absoluta prioritat en l’emergència climàtica

L’estrès hídric és una de les grans amenaces que Espanya ha d’afrontar. És urgent anticipar-se a la previsible crisi del clima i l’èxit de les estratègies i polítiques contra el canvi climàtic requereix incorporar l’aigua com a vector estratègic i com a eix prioritari d’actuació.

Les activitats del cicle integral de l’aigua estan integrades en el medi natural, per això la cura del medi ambient és un factor intrínsec en el dia a dia de la gestió d’aquests serveis. Impulsar una transició justa que redueixi el consum hídric i energètic, definir una estratègia amb menys emissions i implicar-se en la recuperació i protecció dels ecosistemes són obligacions ineludibles per continuar garantint la sostenibilitat del planeta i contribuir a arribar als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Davant aquests reptes que marcaran el desenvolupament de les pròximes generacions, Espanya compta amb la carta d’un sòlid marc de col·laboració publicoprivada. Tal com reconeix les Nacions Unides en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 17, «aquests objectius només es poden aconseguir amb associacions mundials sòlides i cooperació». En aquest sentit, el nostre país té empreses que són líders mundials en la gestió de l’aigua i que posen al servei de la ciutadania la seva experiència i capacitats tècniques. I tot això amb la finalitat de garantir la prestació futura dels serveis hídrics que actualment disfrutem amb el mateix nivell d’excel·lència i sobre la base de la triple sostenibilitat: social, mediambiental i financera.

Energia renovable

En aquesta línia es troba el primer acord de compravenda d’energia renovable a llarg termini, subscrit per Aqualia i pioner en el sector de l’aigua, per subministrar-se d’energia verda, apostant per una transició cap a fonts d’energia més sostenibles.

Des de fa anys, la companyia també treballa en la reducció de les emissions en la seva activitat. Aqualia va ser la primera empresa del sector que va registrar l’empremta de carboni per a tota la seva activitat a Espanya, segons la Norma ISO 14064-1. Això suposa un valor afegit als municipis en els quals dona servei al desenvolupar les activitats amb el mínim impacte ambiental i la màxima eficiència energètica, creant entorns més segurs.

Ser més sostenibles encara és un gran repte a llarg termini i Aqualia el posa en pràctica cada dia amb la gestió de més de cinc mil instal·lacions (potabilitzadores, dessaladores, dipòsits, bombatges, depuradores), amb l’aspiració d’assolir la màxima eficiència, el 100% de la circularitat de l’aigua, la creació d’infraestructures d’alt rendiment i la implantació de tecnologies pròpies de les ‘smart cities’ aplicades al cicle de l’aigua.

Biofactories per a la recuperació dels ecosistemes

Un altre gran repte és aconseguir que les estacions depuradores d’aigües residuals es transformin en estacions circulars o veritables biofactories capaces de recuperar i transformar els residus en recursos aprofitables, destinant-los a usos agrícoles o a la seva avaluació energètica. Per això Aqualia desenvolupa línies d’investigació orientades a la recuperació de matèria orgànica per convertir-la en subproductes ‘bio’ amb una nova vida.

Un altre cas d’èxit de les aliances, en aquest cas de col·laboració publicoprivada, és el que s’està desenvolupant des de fa anys a Eivissa, on Aqualia, gestora del Servei Municipal d’Aigua, ha instal·lat un sistema de vigilància i telecontrol de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta tecnologia monitoritza la interconnexió de les tres dessaladores de l’illa, cosa que ha permès optimitzar el funcionament i augmentar el rendiment de les xarxes. El resultat: les avaries s’han reduït a la meitat i l’eficiència de les xarxes ha millorat, contribuint d’aquesta manera a pal·liar l’escassetat hídrica.

Lluita contra el canvi climàtic

Molts dels projectes impulsats per Aqualia incorporen solucions que garanteixen el tractament de les aigües residuals de forma eficient, segura i respectuosa amb l’entorn, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic. Alguns d’ells es desenvolupen en zones de gran valor per a la biodiversitat, com per exemple a la depuradora de Medina del Campo, a Valladolid. Allà, Aqualia ha transformat l’antic sistema de llacunatge per a la filtració d’aigües residuals engegant un projecte sostenible de depuració i reutilització d’aigües que permet la recuperació de l’ecosistema. Actualment, a les llacunes hi ha una població anual de 8.600 aus. El projecte ha servit de referència a altres plantes depuradores per a la recuperació de deveses i aiguamolls.

Un altre cas és el dels aiguamolls de Rufea: Aqualia està col·laborant amb l’Ajuntament de Lleida en la recuperació d’aquest espai natural d’interès ecològic i social. Es tracta d’un espai amb llacunes fluvials i prats humits vinculats a la dinàmica del riu, que s’està recuperant per a la ciutadania i, especialment, per a usos naturalistes i educatius.