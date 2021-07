L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat escollida per coliderar a Europa el grup C40, la principal xarxa mundial de ciutats que lluiten contra el canvi climàtic. Colau ha afirmat que aquest nomenament és un reconeixement a les polítiques «valentes i ambicioses» que s'estan fent a la ciutat en matèria climàtica i ha remarcat que cal «empènyer» i «obligar» els Estats a complir les seves obligacions mediambientals. «La lluita contra el canvi climàtic és una qüestió d'ara i és urgent; els Estats van tard», ha alertat. En aquesta línia, l'alcaldessa ha destacat el paper del C40 com a motor per «accelerar" les polítiques locals contra el canvi climàtic i "augmentar la influència» de les ciutats en aquest àmbit.

Colau ha insistit en la necessitat que els Estats siguin «més valents» en la lluita contra l'emergència climàtica, ha recordat que «no hi ha planeta B» i ha instat els governs a què «es posin les piles» i compleixin amb la reducció d'emissions prevista a curt termini. «Ens hi juguem la vida; no només el futur, sinó el present dels nostres fills i filles», ha conclòs. La batlle de Barcelona també ha emfatitzat que ocupar aquesta posició és un reconeixement al lideratge de Barcelona en la lluita contra el canvi climàtic i a iniciatives com la Superilla Barcelona, el Protegim Escoles o l'impuls del transport públic, la bicicleta i les zones verdes a la ciutat.

A partir d'ara Colau prendrà el relleu a l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, i compartirà la vicepresidència de la Comissió Directiva del grup amb el de Milà, Giuseppe Sala. Les ciutats membres del C40 (quasi 100) representen 700 milions de persones i aproximadament una quarta part de l'economia mundial. Actualment, el seu principal objectiu és complir amb els Acords de París subscrits pels Estats l'any 2015, limitar l'escalfament global del planeta i construir comunitats saludables, equitatives i amb més resiliència. A banda d'aquest càrrec, Colau també és portaveu a les Nacions Unides de CGLU, la principal xarxa mundial de ciutats.