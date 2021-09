La gestió responsable del medi ambient s’ha convertit en un dels valors prioritaris d’una gran part del sector empresarial i social. En aquest escenari, algunes empreses aposten per col·locar aquest valor com a eix principal, de la seva estratègia, entenent que la transició energètica és una oportunitat única per transformar la companyia i, alhora, contribuir a la descarbonització de l’economia. En aquest escenari firmes com Naturgy han apostat per un procés per adaptar el negoci cap a un model més sostenible, establint mesures conformes amb l’objectiu global de l’Acord de París de frenar l’augment de temperatura del planeta, i amb accions específiques per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, reforçar la governança en medi ambient i canvi climàtic, impulsar el gas renovable i l’economia circular i la protecció de la biodiversitat i el desenvolupament del capital natural.

En aquesta línia de treball, acaba d’anunciar el Pla Estratègic 2021-2025, que segueix les recomanacions en matèria ESG i inclou un Pla de Sostenibilitat, amb objectius per al 2025 en àrees mediambiental, social i de governança. Entre les prioritats destacades es recull l’objectiu de zero emissions el 2050 i una potència instal·lada de font renovable pròxima al 60%.

Part del sector empresarial del nostre país s’ha embarcat a més d’en aspectes de protecció mediambiental en avançades polítiques socials. Des de Naturgy s’afirma que assolirà la paritat de gènere el 2030 i arribarà al 2025 amb més del 40% de les seves posicions directives i de gestió ocupades per dones. Incrementarà el pes del compliment ESG en la remuneració dels equips directius.

Reducció d’emissions

En els últims tres anys ha reduït un 30% les emissions directes de gasos amb efecte d'hivernacle i un 16% les emissions totals al posar en marxa una política de tancament de les centrals de carbó i a l'augment en més d'un 30% la capacitat de generació renovable instal·lada. Les projeccions per a l'any 2025 apunten a una reducció de les emissions totals del 24% respecte al 2017 i arribar pràcticament al 60% de la generació amb renovables.

Segons dades proporcionades per la mateixa companyia, entre 2017 i 2020, va ser capaç de reduir un 30% les seves emissions absolutes, i va augmentar un 32% la seva potència instal·lada d’origen renovable; també va reduir un 27% el seu consum d’aigua i un 81% els residus produïts. En aquesta conjuntura s’han posat en marxa diferent accions que han obtingut diversos premis com els Europeus de Medi Ambient a l’Empresa de la Comissió Europea (EBAE, per les seves sigles en anglès). L’acompliment de l’empresa en matèria social, mediambiental i de bon govern ha sigut reconegut pel Dow Jones Sustainability Index, l’FTSE4GOOD o el Carbon Disclosure Project, així com els Premis Europeus de Medi Ambient a l’Empresa, de la Comissió Europea el 2020, entre s’altres.

Les mesures

La protecció del medi no pot fer-se sense posar totes les mesures necessàries sobre el tauler, en aquest escenari companyies com Naturgy han sol·licitat el tancament de totes les seves plantes de carbó, cosa que li facilita la transició per convertir-se en un potent inversor en el camp de les energies renovables.

Va tancar l’exercici del 2020 amb 4,6 GW en operació de tecnologies netes, i ha augmentat en els últims tres anys un 32% la seva capacitat instal·lada d’energia renovable. Segons informacions facilitades per l’empresa, en el marc del seu nou Pla Estratègic invertirà fins al 2025 més de 14.000 milions d’euros en total, destinats principalment a l’impuls de renovables. El creixement en aquest camp suposarà una inversió de 8.700 milions, un 60% de la prevista en el període. Naturgy té l’objectiu de passar dels actuals 4,6GW instal·lats als 14GW el 2025.