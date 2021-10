En un any excepcional marcat per la irrupció de la Covid-19, la comunitat global ha posat en relleu la necessitat de portar a terme una acció mundial ràpida i concertada per superar una crisi sense precedents i fer front així a les necessitats més urgents de la població mundial.

A Novartis saben que les decisions que es prenguin en els pròxims mesos construiran un món nou durant els pròxims anys i tenen clar que el futur es prepara cultivant el present. Per això, en la farmacèutica ja reimaginen la medicina per superar els reptes sanitaris i socials més desafiadors de manera col·laborativa.

Accions per generar confiança en la societat

Novartis ajuda a catalitzar una resposta global a desafiaments complexos, com la pandèmia actual o el canvi climàtic, adoptant l’impacte social com un objectiu estratègic. El 2020 Novartis va treballar per generar confiança en la societat a través de l’impuls d’accions que integren qüestions ambientals, socials, econòmiques i de governança.

Amb els seus empleats

Conscients que són el recurs més valuós per poder complir amb el propòsit de reimaginar la medicina, la seva capacitació professional i benestar personal són clau per generar un entorn en què puguin sentir-se inspirats per arribar a la seva missió i sentir-se motivats cada dia per desenvolupar les seves capacitats, aconseguir les seves metes i prendre les seves pròpies decisions aplicant els més alts estàndards d’ètica i integritat.

Aposta per la innovació transformadora

Que té com a objectiu desafiar els paradigmes mèdics establerts explorant noves possibilitats per buscar teràpies avançades, gèniques i cel·lulars, amb potencial curatiu en patologies sense alternativa de tractament. Per Javier Malpesa, director de Recerca Clínica de Novartis, «l’R+D+i està en l’ADN de la nostra companyia i amb aquest objectiu ens enfoquem a descobrir tractaments innovadors d’alta eficàcia encara més transformadors amb el propòsit que arribin al doble de pacients el doble de ràpid».

Ciència de dades

A Novartis integren el ‘big data’ i les noves tecnologies per mantenir-se a l’avantguarda del coneixement i aconseguir un impacte positiu en la salut de la població i així treballar de manera més intel·ligent. A més, Novartis vol accelerar i escalar aquesta transformació i per fer-ho estableix aliances estratègiques amb 'start-ups' i empreses de l’ecosistema global d’innovació en salut.

Novartis Biome Spain

Combinar una indústria altament regulada i una organització global de més de 110.000 persones amb l’agilitat amb què treballen les ‘start-ups’ pot arribar a ser tot un desafiament. I posant el focus en les col·laboracions estratègiques que puguin combinar el profund coneixement científic amb l’experiència de l’ecosistema tecnològic, s’aconseguirà accelerar la transformació digital i fer-la escalable. Això permetrà als equips descobrir, desenvolupar i impulsar col·laboracions enfocades a cocrear solucions digitals innovadores d’alt impacte per millorar la vida de les persones.

Generació d’energies renovables

A finals del 2020, Novartis va subscriure cinc acords de compravenda d’energia virtual (VPPA, per les seves sigles en anglès) amb tres proveïdors energètics: Acciona, EDP Renewables i Enel Green Power. Aquesta col·laboració posa en marxa un total de sis projectes d’energia renovable desenvolupats a Espanya a través de plantes d’energia solar i eòlica a les províncies de Badajoz, València, Saragossa i Cadis. Es preveu que els projectes estiguin operatius el 2023 amb l’objectiu d’arribar a la petjada de carboni zero de la companyia en totes les seves operacions europees durant els següents 10 anys.

Davant la pandèmia

Novartis a Espanya ha donat 1 milió de dòlars en material sanitari per al Corredor Aeri Sanitari corresponent a 794.000 mascaretes quirúrgiques i 12.400 tests Covid-19 per a INGESA, dependent del Ministeri de Sanitat. Ha contribuït amb 70.000 mascaretes quirúrgiques tipus II donades al Ministeri de Sanitat. Ha col·laborat amb el Fons Solidari de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH). Ha realitzat donacions massives d’hidroxicloroquina a l’AEMPS i ha participat en els assajos clínics amb ruxolitinib, un tractament de pacients amb Covid-19.