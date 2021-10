Catalunya arriba a la 26a Conferència Mundial del Clima de l'ONU (COP26) havent reduït un 1% de les emissions contaminants respecte al 1990, segons les estimacions del Govern. A l'espera de les dades definitives, des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat calculen que Catalunya ha complert amb l'objectiu que li pertocava, és a dir, mantenir-se per sota d'un 4% d'emissions més respecte al 1990. Fonts del departament remarquen que l'objectiu "no era molt difícil de complir" i que a més, la covid-19 ha ajudat a assolir-lo. Així, admeten que els nous objectius europeus són "molt ambiciosos" i requeriran una "certa transformació".

En aquest sentit el Govern ha aprovat recentment la modificació del decret llei de mesures urgents per impulsar les renovables.

La Comissió Europea ha proposat que el 2030 un 40% del consum energètic provingui de les renovables, però a Catalunya representen entorn del 10%. Davant una certa resistència d'alguns territoris al desplegament de grans projectes de renovables, ERC i la CUP havien pactat una moratòria a aquest tipus de projectes, però aquesta setmana s'ha aprovat la modificació de la llei per introduir alguns canvis al respecte.

El text incorpora mesures per ordenar i equilibrar la implantació d'energies renovables, per minimitzar-ne l'impacte social i territorial i també per facilitar la pràctica de l'autoconsum. En aquest sentit, a partir d'ara els projectes d'energia eòlica i fotovoltaica hauran d'acreditar el compromís del 50% dels terrenys sobre els quals es projectin, i també que s'ha presentat una oferta del 20% de participació local.

Objectius per al 2020

Segons el Departament de Medi Ambient, Catalunya tenia marge per augmentar les emissions fins al 4% el 2020 respecte al 1990. Finalment, segons les estimacions preliminars s'han reduït un 1%. Tot i això, admeten que, si no fos per la pandèmia, haurien augmentat, tot i que per sota del 4%.