Moltes persones, mogudes pel seu amor als animals però desconeixent els seus costums i vertaderes necessitats, solen donar menjar a coloms, gats i altres espècies de carrer, creient que així contribueixen al seu benestar. I, en canvi, els experts adverteixen que aquesta manera d'actuar no sempre és positiva i pot causar problemes de salut pública, tant per les persones com per als mateixos animals.

Per començar, alimentar els animals afavoreix la seva reproducció descontrolada i facilita la proliferació de plagues, amb les consegüents conseqüències sanitàries. A més, les paneroles i rates se senten atretes per les restes de menjar llançades a terra. A més, aquestes restes provoquen un increment de brutícia i males olors a la via pública.

Un article publicat a la revista Consumer alerta que donar menjar als animals altera també la relació entre les diferents espècies que viuen a la ciutat. Per exemple, en el cas dels estanys (quan es vol alimentar a peixos, ànecs i altres aus aquàtiques) aquests aliments contaminen l'aigua i poden fer-la inhabitable per altres espècies.

S'ha de tenir en compte que a moltes localitats les ordenances municipals prohibeixen directament llançar menjar a gats, coloms, ànecs, peixos i altres animals urbans, com les consegüents sancions econòmiques.

I és que, encara que pensem que sense les nostres aportacions alimentàries, aquests animals passaran gana, no és cert. Tots els experts recorden que la majoria d'ells no necessiten subministrament d'aliments per l'ésser humà, ja que són capaços de procurar-se el seu propi manteniment.

Aquesta és la forma correcta d'actuar en cada cas, segons assenyalen ONG's, veterinaris i altres experts:

Ànecs i peixos

No s'ha de donar menjar mai als ànecs i peixos dels estanys ubicats en parcs i jardins, ja que no necessiten crostons de pa per alimentar-se, com tampoc requereixen l'àmplia varietat de productes escombraries que se'ls tira: des de patates fregides a 'ganxitos' i llaminadures. Aquest tipus de productes no només els beneficia, sinó que fins i tot els hi causa greus problemes de salut.

Fins i tot el pa, aparentment inofensiu, tampoc és adequat per llançar a l'aigua, ja que les engrunes i les restes d'aliments varis provoca el conegut efecte del creixement excessiu d'algues, multiplicació d'insectes, augment de floridura i desenvolupament de bacteris. Això converteix aquestes aigües en inhabitables per altres espècies i inclús per les que ja estan dins i preteníem ajudar.

Coloms

No té cap sentit inundar de talls de pa els parcs, voreres, places i a altres llocs on hi ha coloms. Aquestes aus són totalment autosuficients per trobar menjar tant quan fa fred com quan fa calor, ja que són omnívores (com a mínim, les urbanes) i no tenen problemes en menjar qualsevol cosa que trobin.

L'únic que s'aconsegueix llançant menjar a terra és que les colònies de coloms augmenten més, com els problemes que generen aquests animals, tan coneguts per tots i que costen tan de resoldre als ajuntaments.

S'ha de recordar que, a més, els coloms són portadors de paràsits com paparres, polls, sarna i altres insectes, i poden transmetre malalties com histoplasmosis, salmonel·losis, colibacil·losis o clamidiosis aviar.

Gats

Els gats de carrer ja han nascut en llibertat al carrer, i per això no es tracta, en general, de gats abandonats. Estan acostumats a viure en entorns urbans, i segons els veterinaris, ni tan sols és recomanable la seva adopció, ja que no s'hi acaben d'acostumar.

Alimentar gats de ciutat età directament prohibit pels ajuntaments, que solen encarregar-se d'aquestes colònies, a vegades amb voluntaris que s'ocupen de supervisar el benestar d'aquests animals, inclòs alimentant-los sota els sistemes legalment establerts.

En tot cas, donar-los menjar de forma descontrolada, sense atendre a criteris científics, genera un augment de la insalubritat, aparició de rates, paparres i males olors.

Gossos

Es calcula que a Espanya hi viuen més de 800.000 gossos al carrer. Al contrari del que passa amb els gats, solen ser animals que han estat abandonats pels seus amos. En aquest cas, el millor sempre és trobar-los una nova llar, i si nosaltres no ens en podem ocupar, ens hem de posar en contacte amb l'Ajuntament o amb alguna entitat protectora d'animals que hi hagi al nostre barri.

Mentrestant, se'ls ha d'alimentar amb el menjar recomanat pels veterinaris, que sol ser pinso compost, més sa que les restes del nostre menjar.

Animals silvestres

Si no és recomanable donar menjar als animals de carrer, molt menys és fer-ho amb animals salvatges, els quals, per la seva mateixa naturalesa, saben perfectament on, quan i què menjar. Alimentar-los per part de l'ésser humà només aconseguirà trencar el seu funcionament natural i alterar els seus costums.

