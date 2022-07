Espanya: un avenç massa lent però constant

Espanya no és precisament el país de la UE que més es caracteritza per la seva ambició elèctrica en l’automoció. Davant del 17% del total que va representar el 2021 la venda de cotxes endollables a la UE, aquest percentatge va ser de només el 6,5% a Espanya, per sota d’Itàlia, la Gran Bretanya o França. Els Estats Units, però, tenen un percentatge del 4,5%.

Si s’hi inclouen tant els híbrids endollables com els elèctrics purs, el 2021 es van vendre a Espanya 82.999 unitats de vehicles, cosa que representa un 42,1% més que l’any anterior, segons les patronals del sector Aedive i Ganvam. Si Espanya vol complir els objectius de descarbonització fixats per al 2030, aquest any la xifra de vendes hauria de superar les 100.000 unitats. Si s’analitzen exclusivament els vehicles elèctrics purs, les vendes van augmentar al nostre país un 13,2%, en assolir les 39.675 unitats. I si d’aquests vehicles només es compten els turismes, la pujada va ser d’un 33,2%, amb 23.899 unitats. Mentre que ciclomotors i motocicletes elèctriques van patir caigudes durant l’any passat en el volum de vendes, les furgonetes van augmentar un 44%, fet que demostra que el sector del repartiment aposta cada vegada més pels elèctrics. En tot cas, aquestes xifres demostren que el 2021 aproximadament un de cada deu vehicles matriculats era o bé elèctric 100% o bé híbrid endollable.