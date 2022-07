Espanya va esgotar els seus recursos el 12 de maig

Si tots els habitants de la Terra consumissin recursos ecològics com els espanyols, la capacitat regeneradora del planeta s’esgotaria el 12 de maig, dos mesos i mig abans que la mitjana mundial. A partir d’aquell dia, a Espanya s’estan utilitzant els recursos naturals reservats per al 2023. És a dir, si tota la població mundial visqués com els espanyols es necessitarien més de dues Terres per compensar els recursos naturals consumits en un any. El problema és que només hi ha una Terra.

És clar que hi ha països on els seus habitants consumeixen molts més recursos que els espanyols. Per exemple, els de Luxemburg, Canadà, Estats Units, Austràlia, Bèlgica, Dinamarca o Corea del Sud, entre d’altres. Per contra, es consumeixen molts menys recursos per habitant que a Espanya en països com Indonèsia, Cuba, Egipte, Colòmbia, Perú, Mèxic, Veneçuela, Brasil, Argentina o Turquia. Com sempre, els països que menys empremta causen al planeta acaben, tot i això, patint amb més intensitat els efectes causats pels països que més impacte provoquen sobre la Terra.