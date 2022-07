L'estiu del 2022 està disposat a trencar tots els rècords. No només a Catalunya, on els estius per norma general solen ser força càlids, sinó a tot Europa, arribant a trencar els rècords anteriors en països com el Regne Unit. Tot i això, les onades de calor també estan causant grans incendis tant a Catalunya com a tot Europa, i també un fenomen d'evaporació notable a la Mediterrània.

El truc per evitar que el teu gos es cremi els coixinets de les potes amb la calor Mario Picazo, meteoròleg i antic home del temps de Telecinco ha explicat que això suposa un greu perill de cara al final de l'estiu: "Mediterrani a 30 C = fàbrica de vapor d'aigua = calor i xafogor extrem aquest estiu = pluges torrencials recta final de l'estiu i inici de la tardor = inundacions i impacte en espècies marines”. No sembla una visió gaire falaguera la d'aquest expert, que assegura que les inundacions i el mal que patiran les espècies marines serà força gran. A més, la xafogor que sentirem serà molt notable, més que en altres finals de l'estiu. ¿Per què es fonen les carreteres al Regne Unit per l’onada de calor? A més, això afectarà al principi de la tardor, moment en què es produeixen grans pluges torrencials que podran colpejar a bona part dels pobles de la costa del Mediterrani (fonamentalment a València és on més se sol patir) amb el fenomen conegut com a “gota freda". En qualsevol cas, només són especulacions, però sembla que tenen força lògica i que no són en absolut infundades.