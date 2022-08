L'excepcionalment llarga onada de calor que s'ha viscut aquest estiu (encadenant-se una darrere l'altre com mai s'havia vist) podria estar creant les condicions per viure nous fenòmens extrems a l'octubre. Segons els experts, no és descartable que d'aquí a poques setmanes es donin les condicions per generar un medicà (huracà mediterrani) a causa de la temperatura que han adquirit les aigües aquest estiu.

Segons el portal especialitzat tiempo.com, "per a la formació d'un medicà es requereix una sèrie de condicions molt específiques a nivell atmosfèric, junt amb temperatures superficials al Mediterrani per sobre dels 27 °C". "Està clar que si les temperatures del mar cada vegada són més altes, augmenten les possibilitats que es propiciïn les condicions marines necessàries per a la formació d'aquests fenòmens adversos", assenyala Yurima Celdrán a la citada web. I és que les onades de calor no tan sols han deixat un rastre de rècords de temperatura en terra ferma, sinó també al mar. Espanya ha estat 26 dies en situació d'anada de calor, convertint-se en el segon estiu amb més dies en aquesta situació, només superat per l'estiu del 2015, quan hi va haver 29 dies de calor extrema. Onada de calor marina Aquest fet ha provocat que "no tan sols s'escalfi de manera desmesurada l'atmosfera, sinó també el mar". El Mediterrani està arribant, en superfície, a valors per sobre de la mitjana des de finals de maig. De fet, durant l'última setmana s'ha patit una onada de calor marina. Aquest fenomen es produeix quan les temperatures del mar són anormalment càlides en una regió determinada del mar durant un període de temps prolongat. De fet, les temperatures al mar han arribat fins als 30 °C a diversos punts del litoral mediterrani, amb valors que han estat entre 4 i 6 graus per sobre dels normals en aquesta època de l'any. Aquests huracans no són ara ja estranys a la conca mediterrània. Des del 2011, aquest mar ha generat cinc medicans, i el més recent va tenir lloc el 2020, causant grans estralls. Els medicans són els ciclons que adquireixen la categoria d'huracà al mediterrani (vents sostinguts o superiors a 100 km/h) i que solen formar-se durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Generalment, tenen característiques tropicals mentre conserven alguns dels aspectes dels ciclons extratropicals.