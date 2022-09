Al contrari del que pugui semblar, l’àguila imperial ibèrica no és una au de muntanya sinó que és estepària. Com que és una gran experta a caçar conills, el seu hàbitat natural són les valls i els peus de muntanya, on proliferen aquests mamífers.

Tot i això, l’amenaça humana les ha anat «expulsant» d’aquestes zones, on són molt més vulnerables i més fàcils de caçar, i s’han anat desplaçant cap a les muntanyes. Pel que fa a la distribució, aquesta espècie és endèmica (exclusiva) de la Península Ibèrica, per la qual cosa a tot el món només es troben exemplars a Espanya i també a Portugal, encara que en menor mesura. Dins del territori espanyol, es troba a cinc comunitats autònomes: Castella i Lleó, Madrid, Castella-la Manxa, Extremadura i Andalusia. Segons SEOBirdlife, les concentracions més grans de parelles reproductores estan localitzades en els sistemes muntanyosos i deveses de les muntanyes de Toledo, Sierra Morena, Sistema Central i serres extremenyes, així com en enclavaments del sud d’Andalusia, com Doñana i La Janda. Aquesta distribució pel territori espanyol sol mantenir-se també a la temporada d’hivern, a excepció dels exemplars juvenils, que es dispersen més enllà de les àrees de reproducció. Segons explica la tècnica de Conservació de SEOBirdlife Sara Cabezas, aquesta espècie necessita quatre anys, des que neix fins que arriba a la maduresa suficient, per començar a reproduir-se. Fins aleshores, els exemplars juvenils van vagant per tot el territori de distribució, d’aquí cap allà, i fins i tot travessen l’Estret de Gibraltar fins a arribar al nord d’Àfrica on, per cert, també moren electrocutades en algunes zones on també hi ha línies elèctriques perilloses. Això sí, quan aquestes aus arriben a la maduresa, sempre tornen al lloc on van néixer per reproduir-se.