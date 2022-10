L’energia solar fotovoltaica ocupava l’any passat a Espanya 31.500 persones, i l’eòlica donava feina a 23.900. Però el millor encara ha d’arribar: els llocs de treball continuaran augmentant els pròxims anys. De tal manera que el mercat de les energies renovables podria generar un total acumulat de 468 000 llocs de treball durant aquesta dècada: 350.000 de directes i 118.000 d’indirectes.

Gairebé la meitat d’aquests llocs de treball es crearan a Andalusia, Castella i Lleó i Aragó. Són algunes de les conclusions recollides en diversos informes, entre aquest el titulat ‘Energies renovables i ocupació: revisió anual del 2022’, que acaba de publicar l’Agència Internacional de l’Energia Renovable (IRENA per la seva sigla en anglès).

Una projecció de la comercialitzadora d’energies renovables Unieléctrica detalla que a aquests 468.000 llocs de treball que generaran les renovables n’hi cal afegir 280.000 en nova gestió forestal, 150.000 en ramaderia i agricultura extensiva ecològica i 160.000 en economia circular. En total, 1,13 milions de llocs de treball ‘verds’ fins al 2030.

Segons el treball d’Unieléctrica, el febrer passat estaven en tràmit d’enganxament a la xarxa 327.278 MW renovables, dels quals 213.255 corresponen a la tecnologia fotovoltaica; 92.132, a l’eòlica; 2.528, a la termosolar, i 19.363, a altres fonts de generació verda.

L’energia solar serà la que més contribuirà a la generació d’ocupació, ja que, segons estimacions de l’Associació d’Empreses d’Energies Renovables (APPA), de cada 100 llocs creats, 68 es mantenen durant uns 20 anys.

En segon lloc se situaria la tecnologia eòlica, en la qual 25 de cada 100 llocs de treball correspon a la fabricació o a empreses auxiliars; 64, a l’àrea d’instal·lació durant el primer any, i 11, a l’apartat d’operacions i manteniment durant 25 anys.

Andalusia, líder en ocupació ‘verda’Per comunitats autònomes, Andalusia és la que més potencial presenta en matèria d’ocupació ‘verda’, ja que segons les estimacions d’Unieléctrica, podria crear 106.000 llocs de treball directes i indirectes en el sector de les renovables durant aquesta dècada. La regió té sol·licitat actualment l’enganxament de 55.924 MW fotovoltaics i 4.426 MW eòlics.

En segon lloc se situa Castella i Lleó, comunitat en la qual previsiblement es crearan 62.000 llocs de treball lligats a les energies renovables fins al 2030. En l’actualitat acumula 29.815 MW d’energia fotovoltaica i 19.740 d’eòlica en tràmit d’enganxament a la xarxa.

La tercera regió que més contribuirà a la creació d’ocupació és Aragó, amb 58.000 nous llocs de treball. En el seu cas, té ja sol·licitat l’enganxament de 24.781 MW fotovoltaics i 15.402 MW eòlics.

A continuació, se situen en aquest rànquing Castella-la Manxa (es crearan 43.000 llocs de treball directes i indirectes), el País Valencià (40.000), Extremadura (32.000), Madrid (30.000), Catalunya (27.000), Galícia (22.500), Múrcia (15.000), Navarra (9.600 llocs de treball), el País Basc (7.500), les Canàries (5.500) i la Rioja (4.200). Tanquen la llista per comunitats autònomes, Astúries (3.700 nous llocs de treball en el sector de les renovables en aquesta dècada), les Balears (2.300) i Cantàbria (1.600).

Les dades aportades per Unieléctrica coincideixen amb les que va recollir el 2019 l’APPA, que va fixar els llocs de treball generats per fonts renovables a Espanya, l’últim any prepandèmic, en gairebé 45.000 llocs de treball directes i indirectes, un càlcul fet «molt a la baixa», que coincidiria si es prolongués durant aquesta dècada amb el recollit en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

‘Boom’ del sector arreu del mónEl sector de les energies renovables viu un autèntic ‘boom’. L’any passat va assolir els 12,7 milions de llocs de treball arreu del món, 700.000 més que el 2020, malgrat els efectes de la pandèmia i la crisi energètica.

IRENA destaca en el seu informe que l’energia solar és el sector de creixement més ràpid, ja que va generar 4,3 milions de llocs de treball el 2021 al món.

L’estudi assenyala, també, que, atesa la creixent preocupació pel canvi climàtic, la recuperació de la pandèmia i les alteracions de les cadenes de subministrament, creix l’interès dels països per la localització de les cadenes de subministrament i la creació d’ocupació en l’àmbit nacional.

L’informe revela que cada vegada són més els països que creen ocupació en les renovables. Gairebé dos terços de tots aquests llocs de treball es troben a Àsia. La Xina representa el 42% del total global, seguida de la Unió Europea i el Brasil amb un 10% cada un, i els Estats Units i l’Índia amb el 7% en tots dos casos.

Europa representa el 40% de la producció de la fabricació eòlica mundial i és el principal exportador d’equips eòlics. Dinamarca, Alemanya, els Països Baixos i Espanya van sumar més de les tres quartes parts de les exportacions mundials el 2020.

El rànquing en aquest àmbit va quedar com segueix: Alemanya, el 30,1% de les exportacions mundials d’equips eòlics; Dinamarca, el 26,3%; la Xina, el 13,8%; els Països Baixos, el 13,8%; Espanya, el 8,3%; el Brasi, el 2,4%, i l’Índia, el 2,4%.

Quant al sector de la bioenergia –biocombustibles, energia de biomassa i biogàs–, a Espanya es van instal·lar 2,8 GW de capacitat renovable el 2020 i 4 GW el 2021. Aquest augment va ser impulsat per l’autoconsum i es va aconseguir sense subhastes ni mecanismes de suport.

Informe de referència: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Sep/IRENA_Renewable_energy_and_jobs_2022.pdf

