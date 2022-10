Fita històrica en la mobilització popular contra els plaguicides sintètics que amenacen les abelles i la salut humana. La iniciativa ciutadana europea «Salvar les abelles i els agricultors», que promou prohibir els pesticides sintètics a la Unió Europea per al 2035 i restaurar la biodiversitat, ha aconseguit el milió de firmes necessari perquè la Comissió Europea estudiï si proposa mesures en aquest sentit, segons va informar aquest dilluns la institució.

Ara, els impulsors d’aquesta iniciativa ciutadana europea presentaran les seves peticions davant l’Executiu comunitari pròximament i tindran una audiència amb el Parlament Europeu i, després, la Comissió tindrà fins al 7 d’abril del 2023 per donar la seva resposta, que pot passar per proposar legislació, prendre accions no legislatives o no actuar-hi.

La campanya fa una crida a Brussel·les a proposar mesures legals per reduir l’ús de pesticides sintètics en l’agricultura comunitària en un 80% fins al 2030, començant pels més perillosos, i abandonar-ne definitivament l’ús per al 2035.

Demana a més restaurar els ecosistemes naturals en àrees agrícoles «de manera que l’agricultura es converteixi en un vector de la recuperació de la biodiversitat», reformar l’agricultura per donar prioritat a les explotacions a «petita escala, diverses i sostenibles», recolzar l’augment de les pràctiques agroecològiques i orgàniques; així com permetre la formació i investigació independent sobre l’agricultura lliure de pesticides i organismes genèticament modificats (OGM).

La proposta ha aconseguit el suport d’1,054 milions d’europeus, entre aquests 43.947 d’espanyols, i s’ha convertit així en la setena iniciativa ciutadana europea que depassa el llindar de suports necessaris perquè Brussel·les doni resposta des que es va introduir aquesta possibilitat el 2012.

Martin Dermine, principal responsable d’aquesta iniciativa popular, ha declarat: «A molts països de la UE, els ministeris d’Agricultura semblen tenir una fe malsana en les bondats de l’agroindústria o hi tenen una relació massa estreta. Per això, pretenen impedir canvis que alliberin el nostre sistema alimentari de la dependència dels productes químics».

La fita assolida pels impulsors d’aquesta iniciativa ciutadana europea «marca el final d’una era» en què «les decisions sobre el nostre medi ambient a escala comunitària i nacional estaven dominades pels fabricants de productes químics», afegeix. «Des dels anys 70, la Revolució Verda ha empès els agricultors a utilitzar llavors patentades, altes dosis de fertilitzants artificials i una quantitat cada vegada més significativa de plaguicides sintètics».

