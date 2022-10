L’os cantàbric estava fa unes dues dècades «en perill crític d’extinció», amb no més de 70 exemplars en dos nuclis de població, però ara ha passat a ser una única població amb més de 300 animals, que fins i tot traspassa la seva serralada, i que és «un èxit de conservació que s’ha d’atribuir a tothom».

Guillermo Palomero, president de la Fundació Os Bru, ha ressaltat, a l’inaugurar la Casa de l’Os del Parc de la Natura de Cabárceno, l’«esforç de coordinació» de les organitzacions de defensa de la natura i les institucions perquè l’os cantàbric hagi sortit del perill crític d’extinció i «s’hagi recuperat».

Recorda que fa dues o tres dècades es va pensar que l’os «se’ns n’anava de les mans», perquè hi havia «molt poquets exemplars», en dues poblacions separades, i estava «al caire de l’abisme», informa Efe.

Ara, a l’espera d’un nou cens realitzat amb metodologies genètiques que indiqui el nombre d’animals que hi ha a la Serralada Cantàbrica, Palomero considera que n’hi deu haver «bastants més» que els 330 registrats en l’últim cens de 2018-2019, cosa que ressalta per la importància d’haver recuperat «entre tots» aquesta població única.

I ha recordat que, a més, aquests ossos, sobretot joves, estan passant a la zona de Zamora i, fins i tot, a Portugal.

Tanmateix, davant aquest augment de la presència d’exemplars, Palomero ha reconegut que és més probable que es puguin observar ossos a les muntanyes, cosa que «preocupa» la seva organització i les administracions, per l’albirament d’aquests animals a prop de poblacions.

Informar els excursionistes

Guillermo Palomero advoca per informar les persones que fan senderisme, bici de muntanya o ‘trail’ que «són al país dels ossos» i que, a més d’aquesta espècie, hi ha senglars amb cries, mastins o toros.

De fet, la Fundació Os Bru junt amb caçadors, establiments de turisme rural i entitats d’esports a l’aire lliure han publicat un documental de dibuixos animals per recomanar el que han de fer a les persones que vagin a la muntanya i si es troben un os pel camí.

Palomero adverteix que un os és un animal salvatge i «no un peluix» i que si se’n veu un s’ha d’intentar, sense cridar ni fer escarafalls, dir-li en veu clara però sense por que se n’ha d’anar.

El president de la Fundació Os Bru assegura que tenir ossos a les muntanyes fa que es visqui «una naturalesa plena i salvatge» i el mateix, ha dit, passa quan els ossos, com han fet sempre, baixen a menjar les «cireres bones» o les prunes dels horts dels pobles, i els seus entorns.

Tanmateix, ara els ossos són més i més atrevits i s’acosten també al menjar fàcil com el que poden trobar en contenidors, però per a això hi ha un protocol d’intervenció per evitar que s’hi acostumin.

Guillermo Palomero demana que s’avisi les autoritats o la seva fundació per advertir de la presència dels animals en contenidors o als pobles, perquè per evitar que s’hi habituïn hi ha una sèrie de mesures que permeten canviar aquest comportament.

Tot i així, davant els albiraments, en els últims mesos, d’aquests animals a prop d’algunes poblacions, sobretot de la zona de Liébana, Palomero ha assegurat que «són pocs exemplars».

Ha explicat que solen ser ossos joves o osses amb cries a les quals molesten els ossos grans i baixen de la muntanya per buscar fruita fresca i no volen «fer mal».

Tot i així, insisteix que s’ha d’estar «molt atents» i alertar de la presència d’aquests animals que, a més de «generar una alarma social raonable», no es vol que s’habituïn a menjar en un contenidor d’escombraries o siguin molt a prop de poblacions.

......

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es