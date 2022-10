«La crisi climàtica suposa l’amenaça més gran per a la salut a què s’enfronta la humanitat». Aquesta és la denúncia que aquest dilluns ha impulsat l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i 45 milions de metges i sanitaris de tot el món a llançar una nova crida global per «salvar la salut del planeta i les persones». «No hem de pensar que la crisi climàtica és un problema que afecta només el planeta. Estem parlant d’una cosa que ja està afectant la meva salut i la de la meva família. Aquest és l’argument clau que ens pot ajudar a passar a l’acció», ha explicat María Neira, directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l’OMS.

Un exemple clau per entendre l’estreta relació entre crisi climàtica i salut és, com no, el <strong>drama dels combustibles fòssils</strong>. La crema d’aquests compostos no només ha impulsat un escalfament global sense precedents que, al seu torn, ha desencadenat una crisi ecològica d’abast planetari. Aquest fenomen també ha disparat la incidència de les malalties respiratòries a tot el món. «La contaminació causa més de set milions de morts prematures a l’any. L’equivalent a 13 morts per minut», ha incidit Neira. «Aquestes morts són evitables. Hem d’actuar pensant que ni una sola mort per contaminació és acceptable», va destacar Diarmid Campbell-Lendrum, líder del grup d’estudi sobre Canvi Climàtic i Salut de l’OMS.

Segons han denunciat aquest dilluns diversos portaveus de la comunitat mèdica internacional, els centres sanitaris de tot el món ja estan atenent víctimes directes de la crisi climàtica. Tot i que molts dels pacients no relacionin la seva malaltia amb aquest fenomen d’escala global, la relació hi és. «Infermeres de tot el món m’expliquen que cada dia en la seva consulta reben pacients afectats per la crisi climàtica. Necessitem sentir les veus d’aquests sanitaris de primera línia perquè són els que veuen de primera mà l’impacte d’aquest problema», ha explicat Howard Catton, director executiu del Consell Internacional d’Infermeres.

Catton ha fet referència, per exemple, a les persones amb malalties respiratòries per la mala qualitat de l’aire. Persones afectades pels cops de fred i calor extrem. Persones que després d’un fenomen meteorològic extrem, com una inundació o un huracà, pateixen problemes de salut mental o estrès posttraumàtic. «El canvi climàtic ja està robant les esperances i els somnis de milions de persones», va afegir el portaveu de l’entitat durant el seu parlament.

La contaminació mata

Nacions Unides calcula que, ara com ara, al voltant del 25% de les morts globals són atribuïbles a problemes ambientals relacionats amb el canvi climàtic. Això, a la pràctica, equivaldria a més de 12 milions de vides perdudes per una crisi desencadenada per la nostra espècie. Un exemple d’això és la història d’Ella Kissi-Debrah, una nena de només 9 anys que va morir el 2013 per una insuficiència respiratòria aguda provocada, en última instància, per l’extrema pol·lució de la seva ciutat. El cas de la menor, portat als jutjats pels seus progenitors, ha passat a la història com el de la primera víctima del món per contaminació atmosfèrica. I per això mateix, segons ha destacat Neira, l’informe presentat aquest dilluns ha sigut dedicat a la seva memòria.

Més enllà de la contaminació, preocupa que la crisi climàtica faci miques la seguretat alimentària global. L’informe de l’OMS, de fet, destaca que «els sistemes alimentaris es veuen cada vegada més pertorbats pel clima extrem, cosa que agreuja la gana, la malnutrició i els problemes de salut associats». Això, al seu torn, podria augmentar encara més l’enorme bretxa entre el nord i el sud global. Tal com hem vist aquest estiu, països com Alemanya disposen de recursos per recuperar-se d’un temporal extrem. Però són molts, massa, els països pobres que després d’un episodi així no només no disposen del capital per reconstruir les seves infraestructures sinó que, a més, queden encara més exposats a malalties infeccioses com la malària.

«L’evidència científica és aclaparadora. Ha arribat el moment d’actuar», ha acabat dient Neira durant la presentació de l’informe. El missatge va directament dirigit als líders polítics de tot el món que aquestes setmanes es preparen per a les negociacions que el novembre vinent marcaran la Cimera del Clima de Glasgow (COP26); una trobada que podria ser decisiva per al futur del planeta.