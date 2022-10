El Departament d'Acció Climàtica ha activat aquest dimecres un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per una intrusió de pols africana. Les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) van detectar dimarts un augment important de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l'ambient atmosfèric a tot Catalunya. La Generalitat recomana a la ciutadania realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit, prioritzar el transport públic, reduir els desplaçaments amb vehicle privat, si és possible treballar a distància, utilitzar el cotxe compartit i realitzar una conducció eficient.

L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament, i s'activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s'emeten per causa de les activitats humanes, que s'afegeixen a les que hi ha presents a l'atmosfera per motius naturals. La mitjana diària dels nivells de PM10 de dimarts va ser superior al valor de 50 μg/m³ en més d'una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric (àrea de Barcelona i Vallès-Baix Llobregat). Així mateix, també s'han produït superacions del valor límit diari a les zones de la qualitat de l'aire de les comarques de Girona, Prepirineu, Terres de Ponent i Terres de l'Ebre. La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats a tot el territori i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dimecres, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persisteixi i que les condicions de dispersió no millorin significativament. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l'avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l'avís preventiu.