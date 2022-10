Amb una agilitat impressionant, uns atletes utilitzen el parkour per apagar els llums de la nit parisenca. Arribar fins als interruptors dels aparadors és missió impossible per a la majoria.

Així que, ells que poden, utilitzen les seves habilitats per estalviar energia. «Hi ha molts aparadors amb llums encesos a la nit a París. Per ser sincer, és bastant inútil, així que ja que puc apagar-los, miro de fer-ho tant com sigui possible».

Ho utilitzen com a mitjà de reivindicació per conscienciar la resta de la població de la importància de l’estalvi energètic. «És bonic veure-ho de veritat. La gent ens felicita, alguns, quan veuen els nostres vídeos, fins i tot intenten imitar-nos sense córrer massa riscos». Un simple gest que pot marcar la diferència.