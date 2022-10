Els països mediterrani, i en concret Espanya, destaquen com un dels epicentres de l’escalfament global. Aquesta zona no només està vivint un increment dels termòmetres per sobre de la mitjana sinó que, a més, està cada vegada més exposada a les temperatures extremes. Segons destaca l’últim informe ‘The Lancet Countdown’, l’avenç de la crisi climàtica ha convertit Espanya en el país europeu amb més risc de mort per calor extrema.

L’anàlisi, liderada per un centenar de científics d’arreu del món, apunta a un augment de morts per calor extrema a tot el continent. En el conjunt europeu, s’estima que les morts per calor extrema han augmentat un 95% en els últims 20 anys. De mitjana, l’informe calcula que en l’última dècada les altes temperatures es relacionen amb la mort de 15 persones per cada milió d’habitants.

A Espanya, aquesta xifra és el doble. Segons apunten els experts, aquí es produeixen unes 30 morts anuals per cada milió d’habitants a causa de l’alça dels termòmetres. Si l’escalfament global continua avançant, destaca l’informe, les morts per excés de calor es podrien multiplicar per dos en els 34 anys vinents.

Aquest fenomen, segons assenyalen els experts, és particularment perillós per als col·lectius vulnerables a la calor extrema: nens menors d’un any, persones més grans de 65 i pacients amb un estat de salut delicat o patologies cròniques. Això es deu al fet que, tal com descriuen innombrables estudis, «<strong>la calor és un disparador de malalties</strong>». «En la majoria de casos, la gent no mor d’un cop de calor. La gent mor per problemes cardiovasculars o respiratoris agreujats per les altes temperatures», va explicar l’investigador Aurelio Tobías, de l’Institute of Environmental Assessment (IDAEA-CSIC), en una entrevista amb aquest diari.

És cert que, com diu el refrany, una flor no fa estiu. Però l’onada de calor extrema d’aquest últim estiu il·lustra els perills de la calor extrema per a la salut. Entre els mesos de juny i agost, Europa va patir una de les onades de calor més intenses i duradores mai registrades. En tan sols unes setmanes, els termòmetres del vell continent van arribar a xifres històriques i van batre centenars de rècords de temperatura. L’Institut de Salut Carlos III, a partir del sistema de vigilància de mortalitat del MoMo, va calcular prop de 4.584 morts relacionades amb la calor extrema a Espanya. Aquesta xifra suposa més del triple respecte al registrat tan sols un any abans.

Més dies de calor extrema

Mentre les dades a gran escala esbossen el perill de les altes temperatures per al conjunt de la població, altres xifres mostren com aquest fenomen està afectant el dia a dia de cadascun de nosaltres. L’últim balanç de The Lancet countdown calcula que la mitjana de dies d’exposició a calor extrema s’ha multiplicat un 57% en l’última dècada. Això significa que, ara com ara, les persones aguantem més del doble de jornades d’altes temperatures respecte a fa tan sols deu anys.

L’estudi també mostra que ha augmentat el nombre d’hores de calor extrema en què resulta perillós realitzar activitat física (moderada i d’alta intensitat). Als països del sud d’Europa, com Espanya, aquest indicador s’ha incrementat un 106% en els últims 30 anys. El 2020, per exemple, els termòmetres disparats van provocar la pèrdua de 429 hores aptes per realitzar exercici. En el cas d’activitats d’alta intensitat, com el ciclisme de muntanya, la calor extrema es relaciona amb la pèrdua de 627 hores per practicar esport. Això suposa un increment del 77% respecte a l’última dècada.