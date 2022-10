¿És necessari fer-se vegà per salvar el planeta? ¿Quina dieta deixa menys empremta ecològica? ¿Es pot menjar carn de forma sostenible? En aquest segon capítol de ‘Mi planeta me necesita’, el pòdcast d’EL PERIÓDICO sobre crisi climàtica i sostenibilitat, obrim el debat amb les veus de Miriam Lázaro, vegana i ecoansiosa oficial del diari, i Valentina Raffio, que es defineix com una persona «compromesa amb el medi ambient però que li agrada massa el pernil».

Amb una vegana de soca-rel a un costat del ring i una carnívora que donaria la seva vida a canvi d’un pollastre fregit a l’altre, parlem de veganisme, de l’impacte ambiental del menjar i de dietes sostenibles. També aportem algunes dades per entendre quina empremta ecològica tenen diferents productes vegans i carnívors (des de les mitjanes de vedella fins als alvocats més ‘instagramejables’) i quins aliments hauríem de reduir si volem ajudar la salut del planeta i la nostra.

Una vegada més, al parlar de canvi d’hàbits, recordem la importància d’emmarcar aquesta decisió des del privilegi. No tothom té el temps, els diners i la informació necessària per canviar els seus hàbits alimentaris. Per això mateix, més enllà de la decisió individual que prengui cada un sobre què menja i què no, defensem que aquests canvis també es traslladin a les institucions. Com més fàcil sigui aconseguir un «menú de baixes emissions», més senzill serà per a la gent apostar per una alimentació sostenible.

