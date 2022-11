L’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) acaba d’oferir unes perspectives preocupants sobre els combustibles fòssils, que continuaran creixent al planeta fins al 2030. Aquest fet podria desbordar el límit establert a l’Acord de París per a l’escalfament global. L’OPEP ha pronosticat que les emissions de CO2, si bé s’alentiran a mitjà termini, però no començaran a declinar fins després del 2030.

La visió presentada per l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) al seu informe anual «Perspectiva Mundial del Petroli 2022», són més pessimistes que les de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), que considera que el món podria arribar ja l'any 2025 al pic d'emissions de CO2. «Com era d'esperar, la recuperació parcial de la demanda energètica mundial (després de la caiguda per la pandèmia de la covid-19) durant el 2021 i el 2022 es va traduir en un augment de les emissions de CO2 relacionades amb l'energia», recorda l'informe. Les emissions mundials d'efecte hivernacle van augmentar l'any passat en més de 1.000 milions de tones respecte al 2020, a causa de la forta recuperació de l'activitat econòmica i a l'augment de la mobilitat. Per l'OPEP, aquesta xifra dona peu a «esperar un augment de les emissions globals de CO2 per a la resta de la dècada actual, malgrat els diversos esforços per minimitzar-les». A mitjà termini, considera probable que s'aconsegueixi una estabilització, abans que la «trajectòria descendent» comenci «en algun moment a principis de la pròxima dècada, tot i que disminuint a un ritme inferior a l'exigit per l'Acord de París». En el seu escenari principal, vaticina que les emissions anuals de CO2 relacionades amb l'energia pujaran fins als 35.000 milions de tones cap a finals de la dècada actual, des de les 33.700 milions de tones estimades per al 2021. «Posteriorment, s'espera que comencin a disminuir lentament durant la resta del període de previsió, i que tornin en línies generals als nivells del 2021 el 2045», explica. L'evolució serà divergent a les nacions industrialitzades de l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE), on s'espera una reducció més ràpida i dràstica que als països en desenvolupament. En el primer cas, l'OPEP calcula que, en paral·lel a una reducció de la demanda de petroli i carbó a partir del 2023, les emissions baixaran de manera constant, i acumularan una caiguda de 3.000 milions de tones de CO2 entre el 2021 i el 2045. A la Xina «creixeran marginalment» fins al 2025, assolit un màxim d'unes 10.300 milions de tones l'any, abans de baixar gradualment fins a les 8.000 milions de tones el 2045. Certa reducció, «de l'ordre de 300 milions de tones», es preveu també a Euràsia, causada principalment a la caiguda de la demanda energètica a Rússia. Alhora, es preveu que n'augmentin les emissions als països en desenvolupament, en línia amb el seu ràpid creixement econòmic i demogràfic, indica l'OPEP. Tot i així, l'organització ressalta que per al 2045, els països rics continuaran tenint unes taxes per càpita d'emissions d'efecte hivernacle acumulades des del 1900 considerablement més significatives que les de les nacions en desenvolupament.