Som a prop del col·lapse?

D avant de tots aquests escenaris, la humanitat podria arribar al col·lapse de forma ràpida? Cap al 1972, un equip de científics de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) va elaborar un informe que avisava que l’ànsia de la humanitat pel creixement econòmic sense tenir en compte els costos ambientals i socials conduiria al col·lapse de la societat a mitjans del segle XXI.

L’any passat aquest estudi va ser revisat per tal de constatar si aquelles prediccions seguien vigents avui. Per a sorpresa dels investigadors, els seus resultats continuen sent vàlids. No obstant això, després d’aquesta revisió s’ha matisat que l’actual progrés tecnològic i una inversió més gran en serveis públics podria evitar un pronòstic tan advers.

Per als experts consultats, en termes generals, un escenari de col·lapse total de la civilització humana no sembla probable a curt termini, però Dorta no descarta que pugui passar un col·lapse parcial, especialment «per motius ambientals».