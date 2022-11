Des de mitjans de setembre, el volcà Mauna Loa, el més gran del món i ubicat a les illes Hawaii, està presentant certa activitat al seu interior que obliga els científics a estar-ne molt pendents. El sistema de vigilància del Parc Nacional ha confirmat que aquest dimarts es van registrar 47 petits terratrèmols sota la caldera d’aquesta formació, però alhora ha tranquil·litzat la població assenyalant que de moment no s’aprecien indicis d’una erupció imminent. Així i tot, es manté activada l’alerta groga i s’han suspès algunes de les activitats públiques al Parc Nacional de Mauna Loa. Aquest volcà sol entrar en erupció una vegada cada sis anys.

«El més probable és que els sismes actuals es deguin a l’entrada renovada de magma a 3 o 8 quilòmetres sota el cim de Mauna Loa», va assenyalar el servei d’alertes del Parc Nacional en la informació que ofereix actualitzada cada dia sobre l’activitat del volcà.

Els 47 tremolors registrats aquest dimarts (i en xifres semblants en dies anteriors) s’estan produint a una profunditat de 2-5 quilòmetres sota la caldera de Mokuʻāweoweo i a 6-8 quilòmetres sota l’elevació superior del flanc nord-oest de Mauna Loa. La seva magnitud és inferior a 3.0. Es tracta de zones que històricament han sigut actives sísmicament en episodis semblants.

Els instruments de GPS que hi ha distribuïts al cim i els pendents del volcà per mesurar la deformació del terreny produïda per aquests sismes mesura de moment valors poc rellevants, i també les concentracions de diòxid de sofre, CO2 i sulfur d’hidrogen, així com la temperatura de les fumaroles, «es mantenen estables», segons l’últim informe.

Aquests signes d’activitat van començar a mitjans de setembre amb un augment en la taxa dels terratrèmols registrats sota la cimera del volcà, passant de 10-20 per dia a 40-50 per dia, així com un increment de la deformació del terreny. Tot això va obligar a decretar l’alerta groga, sense que això suposi un perill imminent d’erupció, insisteixen els científics d’aquesta illa hawaiana.

Aquesta situació es deu, segons els vulcanòlegs, a l’entrada de magma en el sistema d’embassaments de la cimera de Mauna Loa. A mesura que aquest embassament s’expandeix, causa petits terratrèmols directament sota la caldera i sota una regió situada al nord-oest d’aquesta.

El volcà més gran de la Terra

El Mauna Loa és el volcà actiu més gran del planeta. Té una superfície d’uns 5.271 quilòmetres quadrats i té un ample d’aproximadament 120 quilòmetres. A causa d’aquestes dimensions, el volcà cobreix gairebé la meitat de l’àrea de l’illa de Hawaii. Sobre el nivell del mar, s’erigeix a una altura d’uns 4.169-4.170 metres. El seu volum aproximat és de 75.000-80.000 quilòmetres cúbics.

El Mauna Loa presenta forma de cúpula; en la seva cimera es troba una caldera anomenada Mokuʻāweoweo, que té una profunditat de 183 metres. Posseeix 4 cràters de subsidència formats pel col·lapse de la superfície situada a sobre d’una cambra de buit. Aquests cràters són: Lua Hohonu, Lua Hou, Lua Poholo i South Pit. Els dos primers s’ubiquen al sud-oest de la caldera.

El Programa de Vulcanisme Global de l’Institut Smithsonià ha comptabilitzat almenys 109 erupcions confirmades. La primera erupció ben documentada procedeix de l’any 1843, i des d’aleshores ha expulsat material intern més de 35 vegades. Les seves erupcions són del tipus hawaià, ocorregudes en la cimera o en alguna de les esquerdes, i de mitjana, el volcà Mauna Loa ha entrat en erupció una vegada cada sis anys.

Informació actualitzada sobre la situació del volcà: https://www.nps.gov/havo/planyourvisit/maunaloaupdate.htm

