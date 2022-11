«Volem salvar el món, però no en xandall, sinó en un vestit de floretes». Amb aquesta declaració d’intencions arrenquem el tercer capítol de ‘Mi planeta me necssita’, el pòdcast d’EL PERIÓDICO sobre crisi climàtica i sostenibilitat, per parlar sobre com ser ecologista i ‘fashionista’ alhora. Perquè sí, estar compromesa amb el medi ambient no està renyit amb anar ben vestida. En aquest capítol arrenquem parlant de la indústria de la moda i expliquem per què és una de les més contaminants del planeta i com, a través de la publicitat, se’ns inculca la necessitat de comprar per sobre de les nostres possibilitats.

¿Sabies que per fabricar un pantaló texà es necessiten uns 7.500 litres d’aigua? ¿I que la manufactura d’uns pantalons implica l’emissió d’uns 34 quilograms de diòxid de carboni a l’atmosfera? Ara multiplica aquestes xifres per tota la roba que tens al teu armari (i tota la que tens al teu ‘whishlist’ virtual o que planeges comprar en les pròximes rebaixes) i veuràs la magnitud del problema. «El problema no és que et compris una samarreta per dos euros, sinó tot el que hi ha darrere d’aquesta peça: explotació laboral, contaminació, materials de mala qualitat, viatges transatlàntics per rebre una samarreta de dos euros a la porta de casa teva i, en general, un sistema de precarietat que només et permet comprar aquest tipus de peces», expliquem en el pòdcast.

Si tu també ets dels que veu el món com una passarel·la, apunta’t aquests consells per tenir un armari més sostenible sense perdre el teu estil pel camí. Parlem sobre com comprar menys roba però de més bona qualitat. Miriam explica la seva tècnica per saber si un producte és una necessitat real o simplement un caprici que li passa pel cap per distreure-la de coses més importants. Valentina revela la seva estratègia per trobar ‘superlooks’ en botigues de segona mà (compte, que si li fas cas pot ser que acabis desempolsegant el teu cosidor).

