Mentre el món intenta traçar un full de ruta per acabar amb els combustibles fòssils que han desencadenat la crisi climàtica i que fins i tot avui acceleren el seu avenç, un nou informe alerta sobre una alarmant tendència. Les empreses europees de petroli i gas s’estan expandint «de manera desproporcionada» a l’Àfrica. Segons revela una coalició d’oenagés ecologistes en una anàlisi publicat aquest dimecres, la indústria dels combustibles fòssils planeja projectes en almenys 48 dels 54 països africans. En la immensa majoria dels casos, per exportar els combustibles cap a Europa i Àsia.

L’anàlisi, publicat en plena cimera del clima de Sharm al-Sheikh, apunta a unes 200 empreses d’origen europeu que estan planejant desenvolupar nous projectes d’extracció de petroli, gas i carbó al continent africà. Aquestes iniciatives estan, al seu torn, finançades per fons d’inversió internacionals que sumen més de 100.000 milions de dòlars. La inversió en aquest tipus de projectes s’ha incrementat en els últims anys. El 2020, el capital invertit en aquest tipus de projectes sumava 3.400 milions de dòlars. El 2022, aquesta xifra ha arribat als 5.100 milions. En la gran majoria de casos, els fons per desenvolupar aquest tipus de projectes a l’Àfrica ve d’empreses estrangeres.

«Cada dòlar invertit en l’explotació de petroli i gas va en contra del full de ruta per limitar l’escalfament global a 1,5 graus. Les institucions financeres necessiten abandonar els clients que encara estan buscant noves fonts de petroli i gas que no podem permetre’ns cremar», destaca Heffa Schuecking, directora d’Urgewald, una de les plataformes que ha desenvolupat aquesta anàlisi. «L’addicció europea als combustibles fòssils està inundant l’Àfrica d’extraccions de petroli i gas», afegeix Anabela Lemos, directora de Friends of the Earth Mozambique.

886.000 quilòmetresL’expansió de la indústria dels combustibles fòssils a l’Àfrica ja està deixant una empremta gegant sobre el territori. Segons expliquen els impulsors d’aquesta anàlisi, en els últims cinc anys s’han autoritzat projectes d’extracció de petroli, gas i carbó que inclouen una superfície d’uns 886.000 quilòmetres quadrats a l’Àfrica. L’extensió d’aquestes explotacions suma una àrea més gran que França i Itàlia juntes. Només a Egipte, país que en aquests moments acull les negociacions climàtiques, s’estima que més de 55 companyies estan planejant desenvolupar noves exploracions de gas sobre el terreny.

En aquests moments, l’impulsor més gran d’aquests projectes és una petrolera francesa. Aquesta empresa obté el 25% de la seva producció de l’Àfrica i, segons el seu pla d’expansió, aspira a sumar 2.270 milions de barrils més a la seva cartera africana. Els experts afirmen que l’extracció i combustió d’aquests nous recursos equivaldria a tres anys d’emissions de gasos amb efecte hivernacle de França. En total, s’estima que els projectes de combustibles fòssils planejats al continent africà alliberaran unes vuit gigatones de diòxid de carboni a l’atmosfera. És a dir, més del doble de la quantitat que emet anualment Europa.