Europa anuncia un nou compromís per retallar les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle abans que s’acabi la dècada. Aquest dimarts, en la segona i última setmana de la cimera del clima de Sharm el-Sheikh, el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha convocat una roda de premsa per anunciar que els Vint-i-set es disposen a traçar un nou pla per reduir «almenys un 57%» les seves emissions per al 2030. Fins ara el compromís era d’un 55% respecte als nivells de 1990. «Europa està a punt per augmentar la seva ambició», ha argumentat Timmermans durant la presentació d’aquesta nova iniciativa.

L’any passat, després de la cimera de Glasgow, els països van acordar de manera unànime que els actuals plans de retallades d’emissions no eren suficients per esquivar un escalfament global extrem i van acordar revisar les seves polítiques actuals, reforçar-les i presentar nous plans de cara a la trobada d’aquest any. Arribats a Sharm el-Sheikh, molt pocs han complert aquesta promesa. Europa era fins ara una de les grans absents en l’entrega d’aquest compromís. Però després de l’anunci d’avui, tot apunta que el nou pacte per reduir les emissions europees es tancarà abans que acabi l’any.

Encara no han transcendit detalls sobre què podria incloure el nou full de ruta per frenar les emissions de gasos amb efecte hivernacle a Europa. Podria haver-hi una pista en alguns dels compromisos anunciats recentment pel Parlament Europeu. Com per exemple l’acord per prohibir la venda de cotxes dièsel i de gasolina el 2035. O la proposta de Brussel·les per endurir la legislació sobre la contaminació que, al seu torn, insta els països a aplicar accions concretes per reduir les seves fonts de pol·lució.

Crítiques a l’anunci

El nou compromís europeu per reduir emissions, anunciat a so de bombo i platerets des de Sharm el-Sheikh, ha generat descontentament entre les plataformes ecologistes. «L’augment de 2 punts percentuals, del 55% al 57%, en el compromís d’Europa per reduir les seves emissions està molt lluny del 65% necessari per limitar l’augment de les temperatures al llindar d’1,5 graus de mitjana», afirma Chiara Martinelli, directora de la delegació europea del Climate Action Network (CAN), just després de l’anunci de Timmermans.

Segons explica la portaveu d’aquesta plataforma, el compromís anunciat avui «no fa justícia a les crides dels països més vulnerables que estan en la primera línia de la crisi climàtica». Aquest any, de fet, els líders del sud global han pres la paraula a Sharm el-Sheikh per criticar els països rics pels seus escassos plans de retallades i per reclamar-los més compromísper evitar l’avenç de la crisi climàtica. «Si la Unió Europea, amb el seu gran historial d’emissió de gasos amb efecte hivernacle, no lidera la mitigació del canvi climàtic, ¿qui ho ha de fer?», afegeix Martinelli després de l’anunci d’aquest dimarts.