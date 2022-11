La cimera del clima d’aquest any és un lloc ple de contrastos i contradiccions. L’esdeveniment té lloc a Sharm al-Sheikh, la ciutat de les mil piscines al desert. En aquesta ciutat gens sostenible està tenint lloc un debat polític i diplomàtic clau per esbossar una bateria de mesures per fer front a l’avenç de la crisi climàtica. A ‘Mi planeta me necesita’, el pòdcast d’EL PERIÓDICO sobre crisi climàtica i sostenibilitat, dediquem un episodi especial a la cimera del clima i connectem amb Valentina Raffio, enviada a Sharm al-Sheikh, per comentar les seves impressions de l’esdeveniment. ¿Són aquesta mena de trobades un festival del ‘greenwashing’ o una eina política crucial per al futur del planeta?

En aquest episodi expliquem com és la cimera del clima des de dins. Parlem, per exemple, de com és l’espai, de com cada país munta pavellons per lluir les seves polítiques climàtiques (tot i que, en alguns casos, poc tenen per presumir) i com és un dia típic en un esdeveniment com aquest. També resumim alguns dels grans temes que s’estan discutint ara mateix a Sharm al-Sheikh. Des dels plans de reducció d’emissions fins al debat sobre qui ha de pagar les pèrdues i danys causats per la crisi climàtica a les regions més pobres del planeta. Per entendre la importància de tot això, expliquem la història de dues activistes africanes que han viatjat fins a la cimera per defensar el seu futur i el dels seus fills.

En la cimera de clima d’aquest any, les saberudes sessions de negociació s’intercalen amb moments una mica esperpèntics. Dimarts, per exemple, <strong>un os polar, un plàtan gegant</strong>, un <strong>grup d’activistes ‘crossfiters’</strong> i un científic a qui li agrada el rap cantaven una versió ecologista de ‘Holding out for a hero’, de Bonnie Tyler, per conscienciar sobre la crisi climàtica. Mentrestant, un activista vegà vestit amb un elegant vestit negre i un pollastre al cap cridava als assistents de la cimera del clima que deixessin de menjar carn. Aquestes són només algunes de les escenes que il·lustren com en un esdeveniment com aquest s’intercalen debats transcendentals amb situacions una mica surrealistes.