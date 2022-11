La transició ecològica impulsa l’ocupació verda

L’avenç del segle XXI, la lluita contra el canvi climàtic i la necessitat d’aplicar energies renovables han creat un perfil laboral nou a Espanya i a tot el món. Un informe de l’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA), en col·laboració amb l’Organització Internacional del Treball, certifica el creixement de l’ocupació i les oportunitats en el sector de les energies renovables, amb 700.000 nous llocs de treball en un any, malgrat les múltiples crisis, i demana estratègies industrials específiques per crear cadenes de subministrament estables i llocs de treball decents.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, signava recentment, per exemple, un protocol de col·laboració amb la naviliera Maersk per impulsar el desenvolupament de combustibles marins verds a Espanya. L’objectiu de Maersk és produir milions de tones d’e-metanol que alimenti tots els vaixells abans del 2040. La creació potencial d’ocupació és de 85.000 llocs de treball directes i indirectes. Andalusia i Galícia reunirien les condicions per acollir dues plantes.

Davant de la creixent ofensiva per aturar el canvi climàtic, la recuperació després de la pandèmia de covid, creix l’interès nacional per localitzar les cadenes de subministrament i crear llocs de treball a casa. «Els llocs de treball en energies renovables continuen sent resistents i han demostrat ser un motor fiable de creació d’ocupació. Impulsar una cadena de valor nacional no només crearà oportunitats de negoci i nous llocs de treball per a les persones i les comunitats locals. També reforça la fiabilitat de la cadena de subministrament i contribueix a una seguretat energètica més gran en general» indica Francesco La Camera, director general d’IRENA.

Gairebé dos terços dels 12,7 milions de llocs de treball que té aquest sector a tot el món són a Àsia. Només la Xina representa el 42% del total mundial, seguida per la UE i el Brasil, amb un 10% cadascun, i els Estats Units i l’Índia, amb un 7% cadascun.

L’energia solar va resultar ser el sector de més creixement. El 2021 va proporcionar 4,3 milions de llocs de treball al planeta, fet que suposa més d’un terç de l’actual mà d’obra mundial de les renovables. Els països del sud-est asiàtic s’estan convertint en centres de fabricació d’energia solar fotovoltaica importants. A Espanya s’estima que el nombre de llocs de treball puja a 31.500.

L’energia eòlica dóna feina a 1,3 milions de persones (23.900 llocs de treball a Espanya). Europa ara representa prop del 40% de la producció mundial d’energia eòlica i és l’exportador més important d’equips d’energia eòlica.

Els llocs de treball directament relacionats amb l’energia hidràulica sumen 2,4 milions i la mateixa quantitat els vinculats a l’energia de la biomassa.

L’informe conclou que la contínua expansió de les necessitats d’energia renovable pot crear molts milions de llocs de treball nous, si es recolza amb paquets de polítiques adequades, incloent-hi la formació dels treballadors per garantir que els llocs de treball siguin decents, d’alta qualitat, ben pagats i diversificats.

D’altra banda, el 2019 tres quartes parts de la nova potència instal·lada al món va ser renovable, i aquesta dada va augmentar el 2020 a més del 80%. Aquest rècord no va ser per la paralització de l’economia, perquè més de 260 GW renovables es van instal·lar el 2020, un 50% més que l’anterior rècord de potència instal·lada global, segons un informe elaborat per l’Associació d’Empreses d’Energia Renovable.

ESPANYA: SOL I VENT

La reducció de costos d’eòlica i de fotovoltaica van marcar el pas. Més del 91% de la nova capacitat renovable va aprofitar el sol i el vent. Espanya, influenciada també per les polítiques i els objectius d’Europa, ha continuat el seu avenç cap a una transició energètica plena: 4.503 MW renovables es van connectar a xarxa, i es van instal·lar 623 MW de potència en autoconsum el 2020.

Aquesta dada té un valor especial no només per haver-se assolit durant un període de crisi i gran incertesa, també perquè la immensa majoria d’aquests projectes ho van fer directament a mercat, fins i tot en un any amb preus anormalment baixos.

L’estudi mostra les magnituds macroeconòmiques principals del sector renovable espanyol. És una indústria que va experimentar una contracció de la seva contribució directa al PIB del 7,4% i que, malgrat això, va representar, amb 11.806 milions d’euros, l’1,05% del PIB nacional, cosa que té reflex en l’ocupació . Les empreses del sector renovable donen feina a 58.724 treballadors de forma directa i van mantenir 34.206 llocs de treball indirecte en altres sectors, segons les darreres dades de l’associació.

Si se sumen els treballs directes i indirectes, el sector renovable va fer servir 92.930 treballadors i va fer exportacions per valor de 4.104 milions d’euros el 2020, augmentant el saldo net exportador respecte a l’any precedent fins als 1.977 milions d’euros.

Les renovables van aportar el 16,8% de la nostra energia primària i van generar el 44% de la nostra electricitat. A nivell de mercat, van rebre 5.274 milions de retribució específica i van reduir el preu de mercat a 3.263 milions.

L’impacte en la nostra dependència energètica també és quantificable, ja que aquest desplegament verd va fer estalviar 6.273 milions d’euros en importacions fòssils i 1.301 milions en drets d’emissió a l’atmosfera.

L’energia solar fotovoltaica donava feina l’any passat a 31.500 persones a Espanya, mentre que l’eòlica a 23.900. Però el millor encara ha d’arribar: els llocs de treball continuaran augmentant en els propers anys. De manera que el mercat de les energies renovables podria generar un total acumulat de 468.000 llocs de treball durant aquesta dècada: 350.000 directes i 118.000 indirectes.

Gairebé la meitat d’aquestes feines es crearan a Andalusia, Castella i Lleó i Aragó. Són algunes de les conclusions recollides en diversos informes, entre els quals el de l’Agència Internacional de l’Energia Renovable. Una projecció de la comercialitzadora d’energies renovables UniEléctrica detalla que a aquests 468.000 llocs de treball que generaran les renovables cal afegir-hi 280.000 en nova gestió forestal, 150.000 en ramaderia i agricultura extensiva ecològica i 160.000 en economia circular. En total, 1,13 milions de llocs de treball «verds» fins al 2030.

Segons l’informe d’UniEléctrica, el febrer passat es trobaven en tràmit d’enganxament a la xarxa 327.278 MW renovables, dels quals 213.255 MW corresponen a la tecnologia fotovoltaica, 92.132 MW a l’eòlica, 2.528 MW a la termosolar i 3.3. de generació verda.

L’energia solar serà la que més contribuirà a la generació d’ocupació, ja que, segons estimacions de l’Associació d’Empreses d’Energies Renovables (APPA), de cada 100 llocs creats, 68 es mantenen durant uns 20 anys. En segon lloc, se situaria la tecnologia eòlica, en què 25 de cada 100 llocs de treball corresponen a la fabricació o a empreses auxiliars, 64 a l’àrea d’instal·lació durant el primer any i 11 a l’apartat d’operacions i manteniment durant 25 anys.

Per comunitats autònomes, Andalusia és la que més potencial presenta en matèria d’ocupació «verda» ja que, segons les estimacions d’UniEléctrica, podria crear 106.000 llocs de treball directes i indirectes en el sector de les renovables durant aquesta dècada. La regió té sol·licitat actualment l’enganxament de 55.924 MW fotovoltaics i 4.426 MW eòlics. En segon lloc se situa Castella i Lleó, on previsiblement es crearan 62.000 llocs de treball lligats a les energies renovables fins al 2030. Actualment compta amb 29.815 MW d’energia fotovoltaica i 19.740 d’eòlica en tràmit d’enganxament a la xarxa. La tercera regió que més contribuirà a la creació d’ocupació és Aragó, amb 58.000 llocs de treball. A continuació se situen en aquest rànquing Castella-la Manxa (s’hi crearan 43.000 llocs de treball), el País Valencià (40.000), Extremadura (32.000), Madrid (30.000), Catalunya (27.000), Galícia (22.500), Múrcia (15.000); Navarra (9.600), País Basc (7.500); Canàries (5.500) i la Rioja (4.200). Tanquen la llista per comunitats autònomes Astúries (3.700), les Balears (2.300) i Cantàbria (1.600).

Espanya figura, a més, entre els grans exportadors d’equips eòlics. De fet, Dinamarca, Alemanya, els Països Baixos i Espanya van sumar més de les tres quartes parts de les exportacions mundials el 2020. El rànquing en aquest àmbit va quedar com segueix: Alemanya, 30,1%; Dinamarca, 26,3%; la Xina, 13,8%; Països Baixos, 13,8%; Espanya, 8,3%, Brasil; 2,4% i Índia, 2,4%.