El ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar inicialment dijous l’ordenança municipal que regularà la zona de baixes emissions (ZBE) al municipi.

La norma, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2023, impedirà que els vehicles sense distintiu ambiental de la DGT puguin circular per tot el terme municipal de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les vuit de la tarda.

Inicialment, als vehicles infractors se’ls enviarà una carta informativa a casa i no serà fins a l’1 de gener del 2024 que es començaran a multar amb 200 euros als vehicles (amb recàrrec del 30% per a reincidents) de fins a 8 places i les motos. Set mesos més tard, a partir de l’l’1 de juliol, també se sancionaran furgonetes, camions i autobusos.

Les restriccions estipulades per l’ordenança no afecten els vehicles amb autoritzacions especials, com els de transport de persones amb mobilitat reduïda (VPMR) i els de transport de persones amb malalties. Tampoc als vehicles d’autònoms que acreditin que els falten cinc anys de cotització per jubilar-se.

També podran circular demanant autoritzacions puntuals (amb un màxim de 24 per any) vehicles que transportin persones malaltes i vehicles de tallers mecànics, entre d’altres. Les autoritzacions, amb registre previ, s’hauran de sol·licitar amb una antelació de 24 hores.

El control de vehicles es realitzarà automàticament mitjançant un sistema de lectura de matrícula amb càmeres fixes distribuïdes per les zones limítrofes i l’entrada a la B-20.

Durant el període de «transició» fins que es comenci a multar els infractors, el consistori desplegarà una campanya informativa, conjuntament amb l’AMB, i farà sessions divulgatives per fer pedagogia de la norma.

Penalització de la UE

Hores abans de l’aprovació de l’ordenança, el grup municipal del PP va anunciar que la Unió Europea (UE) ha penalitzat Badalona amb una reducció de 380.000 euros, d’un total d’1,9 milions, destinats a la implantació de la ZBE per la demora en la licitació del projecte, que s’havia de realitzar abans del 15 de juny del 2022.

Davant aquesta situació, el candidat popular a les eleccions municipals del 2023, Xavier García Albiol, ha lamentat que la ciutat «està en mans d’uns autèntics incompetents que no només han sigut incapaços d’aconseguir noves inversions, sinó que ni tan sols són capaços de gestionar les que ja vam deixar treballades i aprovades».

En relació amb aquesta informació, el govern municipal ha puntualitzat que la penalització no és definitiva i que molts altres ajuntaments s’han vist en la mateixa situació al no poder complir els terminis previstos.

