Els científics que estudien la geoenginyeria solar saben que «injectar» partícules altament reflectores d’un material com el sofre, per exemple, a l’estratosfera, per desviar la llum solar i així refredar el planeta, és una possibilitat. Atès el seu caràcter invasiu en un sistema tan complex, fins al moment es pensava com una idea extrema, però ara s’està considerant amb més serietat des de diversos sectors acadèmics i científics, a causa de l’apressant realitat ambiental que viu la Terra i que no sembla aturar el seu curs.

Una solució d’últim moment per a l’escalfament global seria enfosquir el Sol injectant partícules a l’atmosfera amb aquesta finalitat, segons sostenen diferents experts en geoenginyeria solar. Tanmateix, les conseqüències que portaria i el seu impacte sobre els sistemes naturals susciten nombroses controvèrsies i han obligat estats i científics a deixar la idea una mica postergada. Ara, els alarmants indicadors ambientals han fet que novament es pensi en aquesta sortida com una possibilitat real.

Imitant els volcans

¿Com s’aconseguiria apaivagar la influència del Sol sobre el nostre planeta? Bàsicament, es tracta d’imitar el que succeeix quan els volcans alliberen partícules a l’atmosfera: una gran erupció, com la de la muntanya Pinatubo, a les Filipines, el 1992, és capaç de refredar el planeta i provoca un descens de les temperatures globals durant un o dos anys, segons un article publicat a ‘The New Yorker’. Igual com les partícules alliberades pel volcà, injectar diòxid de sofre en aerosol a l’estratosfera podria tenir resultats similars i reduir les temperatures.

D’acord amb un altre article publicat a ‘Futurism’, el govern dels Estats Units va anunciar recentment un pla d’investigació de cinc anys per estudiar la geoenginyeria solar. Es tracta d’un senyal concret: la idea ha sortit de l’àmbit de la ciència-ficció, les especulacions i la teoria per convertir-se en una possibilitat real, enmig d’un període de temperatures en ràpid augment i objectius climàtics que no s’estan complint.

Si bé tot indica que les partícules injectades podrien produir l’efecte desitjat i refredar la superfície del planeta a l’atenuar l’arribada de la llum solar, encara estem començant a comprendre els possibles efectes secundaris que podria tenir una mesura d’aquest tipus, particularment a escala global. Per exemple, les fluctuacions de temperatura podrien provocar condicions climàtiques extremes, com inundacions en llocs inesperats a tot el planeta. Al seu torn, aquestes condicions generarien un escenari ideal per a la propagació de malalties com la malària, entre d’altres.

L’última possibilitat?

Malgrat aquests perills, un escenari de crisi ambiental en augment en les pròximes dècades podria fer que la idea d’enfosquir el Sol sigui vista com l’única sortida possible. D’aquesta manera, almenys tres iniciatives se sumen al projecte de la Casa Blanca sobre la implementació potencial de la gestió de la radiació solar, també coneguda com a SRM. Per exemple, una comissió sota l’auspici del Fòrum de Pau de París, composta per 15 líders mundials i alguns experts ambientals, està explorant aquesta opció com una «alternativa política» per combatre el canvi climàtic.

En el mateix sentit, una iniciativa del Carnegie Council treballa sobre com les Nacions Unides podrien governar la geoenginyeria solar, solucionant els problemes que portaria per als estats intentar fer-ho pel seu compte. Finalment, Degrees Initiative és un esforç acadèmic amb seu al Regne Unit i finançat per un conjunt de fundacions: se centra en la geoenginyeria solar i en la investigació sobre els efectes d’aquest esquema a tot el planeta.

Per finalitzar, s’ha de recordar que l’empresari i filantrop Bill Gates, cofundador de Microsoft, finança l’Experiment de Pertorbació Controlada Estratosfèrica (SCoPEx), desenvolupat per científics de la Universitat de Harvard. Es tracta d’una tecnologia d’enfosquiment del Sol que s’enfoca en la polvorització de pols de carbonat de calci (CaCO3) no tòxica a l’atmosfera. Tot i que ha tingut alguns contratemps, el projecte busca avançar a més en la comprensió dels aerosols estratosfèrics que podrien ser rellevants per a la geoenginyeria solar, millorar la fidelitat de les simulacions i aprofundir en el coneixement dels possibles riscos.