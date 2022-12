«Hi ha agricultors que han optat per arrencar els arbres»

La greu sequera que travessa el país té el reflex més clar en els desequilibris que pateix el camp per tirar endavant les collites. Baldomero Bellido, president de l’Associació de Joves Agricultors (Asaja) a Màlaga, es mostra preocupat.

Com de greu és per al cultiu la situació de sequera que travessem? La situació de sequera perllongada que estem vivint passa de ser preocupant a ser greu amb el pas del temps. En molts casos està afectant la collita de l’arbreda actual i futura, impossibilita fer sembres per a la campanya següent, i fins i tot afecta seriosament la supervivència de l’arbreda.

En quins cultius hi ha més risc d’aquesta disminució de les collites? Els cultius més afectats fins ara han estat l’oliva de taula, l’oliva per a molí, el mango, l’ametller, el pistatxo o la castanya. Està afectant la sequera a la qualitat del producte? Hi ha una gran afecció, més que per la sequera, que també, per les altes temperatures durant l’estiu, que van deixar parada l’arbreda i, per tant, el desenvolupament dels fruits, tant en mida com en contingut en sucres, oli… i això redunda a la qualitat del producte final. Alguns agricultors estan decidint arrencar els cultius per la manca d’aigua. Què suposa això per als productors? Pot afectar la següent campanya? Hi ha agricultors a la zona de l’Axarquia que després del tall del subministrament de reg, fins i tot abans, han optat per tasques que minimitzin el consum d’aigua, fins i tot optant per arrancada d’arbres per a canvi de marc o cultiu, salvant així aquesta situació de falta de recurs hídric. A la resta de la província la situació no és així, per la qual cosa, malgrat la manca d’aigua, les preocupacions parteixen de l’increment de costos, que suposa arrencar una nova temporada amb la incertesa del futur del cultiu, sobretot en parcel·les de secà i en moltes que, tenint reg, no tenen la garantia del recurs esmentat. L’Axarquia, que és l’hort d’alvocats i mangos d’Europa, viu una de les seves pitjors èpoques amb el pantà de La Viñuela en mínims històrics. Quina és la situació? És cert que la situació és complicada per a aquest cultiu en aquesta zona; s’estan havent d’organitzar per aprofitar tota mena de recursos que fins ara no eren utilitzats, com són les aigües regenerades i, en el futur, la dessalada. Com afecten les mesures del decret de sequera de la Junta d’Andalusia, que restringeix el reg agrícola? És normal la preocupació davant una restricció de reg, però quan s’és conscient que no hi ha recurs, lògicament no s’hi pot acudir. Per això insistim tant en la realització d’obres hidràuliques que permetin acumular més recursos per utilitzar-los en èpoques tan deficients com l’actual. A escasses dates de la publicació del nou cicle de planificació hidrològica, el nostre interès és que quedin clares les infraestructures que s’escometran en el futur, per, d’una banda, recuperar l’estat de les masses de aigua i, de l’altra, poder donar més garantia d’acumulació de recursos en anys d’alta pluviometria. Després d’un estiu tan crític, i ara que ha començat l’any agrícola, quines previsions tenen de cara a l’hivern? La preocupació és gran, i ja no només per la manca d’aigua, que és el principal, sinó també pels canvis de política i exigències en matèria d’agricultura que hem d’abordar per a aquest nou any. Moltes són incompatibles amb la situació actual i, per descomptat, sense viabilitat econòmica, per la qual cosa augurem una pèrdua d’ajuda important a la nostra província i regió, a causa de no poder emprendre totes les noves exigències, i tot això agreujat pel desmesurat increment de costos energètics, de fertilitzants i pinsos que estan suportant les nostres explotacions agrícoles i ramaderes.