Un camió irromp en una macrogranja plena de pollastres. En la marxa enrere, atropella diversos animals i els fa miques. Alguns es queden agonitzant a terra. D’altres, moren a l’acte. Els seus cadàvers s’amunteguen a terra. La presència d’altres cossos putrefactes indica que no és la primera vegada que passa. Els altres animals de la granja, de fet, cohabiten amb les restes dels seus congèneres. Aquestes són les condicions que, segons revela aquest dilluns l’oenagé Equalia, es viuen en una macrogranja austríaca que proveeix, entre d’altres, a la cadena de supermercats Lidl.

<strong>No és la primera vegada que es detecta un cas així</strong>. En els últims mesos, una investigació europea liderada per la plataforma animalista ha revelat <strong>casos similars</strong> a Alemanya, Itàlia i Espanya. Fa tan sols unes setmanes, l’escàndol va arribar a dues granges espanyoles: una a Sevilla, añ municipi de Villamanrique de la Condesa, i una altra a Tarragona. En tots dos casos, la filtració d’unes imatges gravades per treballadors va revelar escenes de maltractament en unes instal·lacions espanyoles que havien sigut reconegudes amb el segell de benestar animal ‘Welfare’.

«Hem detectat aquest mateix patró en granges de diversos punts d’Europa. Veiem tant casos de presumpte maltractament animal com alguns delictes contra la salut pública. La situació és molt greu», adverteix Cristina Martín, portaveu d’Equalia en una entrevista amb EL PERIÓDICO. La plataforma animalista denuncia que, en molts casos, aquests casos de maltractament animal col·lideixen directament amb la legislació dels països. També xoca amb els compromisos de les cadenes de supermercats que, com en el cas de Lidl, afirmen estar compromeses amb el benestar animal.

«Hem detectat aquest mateix patró en granges de diversos punts d’Europa»

Mateix patró

Tots els casos detectats fins a la data de maltractament a les macrogranges avícoles comparteixen un mateix patró. Tenen lloc en instal·lacions intensives, on s’agrupen centenars de milers d’animals en espais minúsculs i en condicions que, en molts casos, voregen l’insalubre. «Aquestes macrogranges es dediquen a criar una varietat de pollastres que està modificada genèticament per créixer al més ràpid possible. Aquests animals passen de 44 grams a 4,2 quilos en només 40 dies. Perquè ens en fem una idea, seria l’equivalent a criar nadons que s’engreixin més de 300 quilos en només dos mesos», afirma Martín.

Aquest model de macrogranges ha sigut àmpliament criticat tant per grups animalistes com per la comunitat científica. Sobretot perquè, segons apunten els experts, aquest tipus d’entorns pot convertir-se en un polvorí de malalties. Tant per als animals per si mateix com per a les persones. Diversos informes també destaquen el risc que representen algunes pràctiques realitzades en aquest tipus d’instal·lacions. És el cas, per exemple, de l’ús massiu d’antibiòtics en els animals: un fenomen que, a la llarga, pot minvar l’efectivitat d’aquests fàrmacs en les persones i contribuir a la plaga de la resistència bacteriana.

Compromís europeu

Fa diversos anys que científics i ecologistes reclamen revertir aquesta situació. Una de les iniciatives posada en marxa per a això és el conegut com a ‘Compromís europeu del Pollastre’: un «acord de mínims» per garantir el benestar animal a les instal·lacions. Aquest projecte demana a granges i proveïdors que es comprometin, per exemple, a reduir la densitat d’animals per metre quadrat i millorar la qualitat de l’aire dels espais. Un dels grans absents, segons denuncien des d’Equalia, és justament la cadena de supermercats Lidl: un dels nexes que uneix totes les macrogranges investigades en aquest projecte.

Fins ara, s’estima que més de 300 empreses han firmat aquest pacte. A Espanya, prop de la meitat dels supermercats l’han subscrit. «Les empreses es comprometen en gran part perquè els consumidors estan cada vegada més conscienciats amb la causa», afirma Martínez, recordant que, segons l’últim eurobaròmetre sobre agricultura i ramaderia, el 30% dels europeus afirma estar compromesos amb el benestar dels animals de granja.