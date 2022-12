El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el pla director de la Xarxa d’Àrees Marines Protegides d’Espanya (RAMPE) per afavorir la biodiversitat en aquests espais, la seva gestió eficaç i que totes estiguin ben connectades i que inclou mesures com l’anàlisi de l’impacte de les renovables o la pesca en aquestes i que, segons la vicepresidenta tercera del Govern central, Teresa Ribera, contribuirà a aconseguir un oceà més resilient al canvi climàtic.

A més, l’Executiu central ha aprovat els criteris mínims comuns per a la seva gestió. La RAMPE es va crear el 2010 a fi d’aportar valor afegit als espais que en formen part en termes de conservació i recuperació del patrimoni natural i la biodiversitat.

Per a això, el pla analitzarà els potencials corredors ecològics i de connectivitat, ja sigui per demarcació marina o a escala regional i global; desenvoluparà projectes pilot d’adaptació d’arts pesqueres; avaluarà les interaccions i l’impacte tant d’activitats pesqueres com no pesqueres (recreatives i turístiques, ancoratges i navegació, activitats portuàries, aqüicultura, energies renovables, vessaments o extracció de sorres i altres minerals), entre d’altres.

El pla està alineat amb les lleis de patrimoni natural i biodiversitat i de protecció del medi marí, així com amb la normativa d’ordenació de l’espai marítim i les directives europees.

L’objectiu és promoure una xarxa ecològicament representativa i ben connectada, que contribueixi a la conservació favorable de les seves espècies, hàbitats i ecosistemes, i asseguri la compatibilitat dels usos i activitats que es desenvolupin en aquests espais amb els objectius de conservació.

Entre altres mesures, el pla director assegurarà el desplegament d’instruments de planificació per a tots els espais marins protegits de la xarxa i promourà un sistema de zonificació harmonitzat a partir d’una sèrie de recomanacions que s’hauran d’elaborar d’acord amb l’Estratègia de Biodiversitat de la Unió Europea d’aquí al 2030.

Així mateix, el pla busca reforçar els òrgans de gestió i coordinació entre administracions a través de mecanismes bilaterals o multilaterals, com el grup de treball de biodiversitat marina en el si de la Comissió Interministerial d’Estratègies Marines.

D’altra banda, el pla promou l’intercanvi d’informació i la transferència de coneixement mitjançant formació i accions de sensibilització.

Garantir el compliment de la llei

Alhora, reforçarà els mecanismes per al compliment de la normativa mitjançant la col·laboració entre administracions per a l’ús coordinat i compartit de mitjans de vigilància, així com el seguiment de les actuacions: els instruments de gestió comptaran amb un sistema d’avaluació periòdica dels seus resultats, basat en indicadors objectius i quantificables que permetin avaluar el grau de compliment.

D’altra banda, el pla contempla la creació d’un comitè científic que funcionarà com a òrgan consultiu de les direccions generals de Biodiversitat, Boscos i Desertificació del MITECO i de Pesca Sostenible (Ministeri d’Agricultura), i de les comunitats autònomes quan aquestes així ho sol·licitin.

Les directrius contingudes en el Pla Director desenvolupen mesures per al control i l’erradicació d’espècies exòtiques invasores i donen especial atenció a les espècies en règim de protecció especial i/o amenaçades, i als hàbitats més vulnerables, amenaçats o en declivi, segons el conveni OSPAR o el catàleg espanyol d’hàbitats en perill de desaparició.

Els espais marins protegits incorporats a la RAMPE s’hauran de classificar en funció dels seus objectius de gestió, de manera que siguin homologables internacionalment, i s’adscriuran almenys en una de les categories de gestió de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

En aquells espais protegits on la pesca sigui compatible, es regularà de manera que s’asseguri la seva compatibilitat amb els objectius de conservació, la seva persistència en el temps i el manteniment dels valors culturals que representa.

En aquesta mateixa línia, els plans, projectes i activitats que es realitzin als espais de la RAMPE hauran de garantir que no suposaran el deteriorament dels hàbitats naturals i de les espècies, així com que no es produiran alteracions que repercuteixin en els valors naturals que hagin motivat la designació d’aquests espais.

El pla va en línia amb els compromisos assumits per Espanya, com els de l’Estratègia de Biodiversitat de la Unió Europea d’aquí al 2030, que inclouen la protecció del 30% de la superfície marina de la Unió per al 2030, en línia amb l’objectiu del nou marc global per a la biodiversitat aprovat el 19 de desembre en la COP15 de Biodiversitat, a Mont-real (Canadà).

