Els residus radioactius de la central nuclear de Vandellòs I (Tarragona), que va parar la seva activitat el 1989 després d’un incendi, tornaran des de França a un magatzem temporal a Espanya, segons recull la versió revisada del setè Pla general de residus radioactius (PGRR) que està en tramitació. Segons recull aquest document, a fi de completar l’inventari nacional de residus radioactius, s’hi han d’incloure els que es van enviar al seu dia a altres països i que han de retornar a territori espanyol els pròxims anys, per complir els contractes firmats i en funció de la disponibilitat d’instal·lacions a Espanya que en permetin la gestió.

El pla assenyala que està prevista la posada en marxa el 2027 d’un magatzem temporal a l’emplaçament de la instal·lació de Vandellòs I per allotjar els RR procedents del combustible gastat i els residus especials procedents del desmantellament. Segons el document, actualment només hi ha RR generats per centrals espanyoles a la Hague (França), gestionats per l’empresa multinacional de combustible nuclear Orano (antiga Areva), que van ser generats com a conseqüència del reprocés al seu dia del combustible gastat a Vandellòs I, a les instal·lacions de Marcoule (França).

D’altra banda, per a l’elaboració de l’inventari de residus especials en data 31 de desembre del 2021, s’han tingut en compte els residus radioactius procedents del reprocés de CG de Vandellòs I, constituït per residus vitrificats de mitja activitat i residus supercompactats, que estan condicionats en càpsules i emmagatzemats a França. Així mateix, els RR procedents del desmantellament de la central que tenen condició de residus especials.

El magatzem temporal, segons el PGRR, es mantindrà operatiu fins al trasllat de tots els RR al magatzem geològic profund (AGP) que està programat que es construeixi i la posada en marxa del qual està prevista per a l’any 2073.

Fase de latència

Actualment, la central nuclear de Vandellòs I es troba en fase de latència després del seu desmantellament parcial, i l’última etapa s’executarà a partir del 2030, amb una durada estimada de 15 anys i un període de vigilància, quan s’acabin les obres, en un màxim de 10 anys, previ a la declaració de clausura.

En relació amb la gestió del combustible nuclear gastat, dels residus d’alta activitat i dels residus especials, a Espanya es va optar en un començament per reprocessar el combustible gastat a les centrals de Vandellòs I, José Cabrera (Guadalajara) i Santa María de Garoña (Burgos) a instal·lacions de França i el Regne Unit.

Els costos de gestió dels RR de les centrals nuclears es basa en la generació d’uns fons per endavant al llarg de la vida operativa de la instal·lació nuclear, i es recapten mitjançant el pagament d’unes prestacions sobre el total de la facturació per venda d’energia elèctrica, segons recull la versió revisada de l’esborrany del Pla general de residus radioactius que està en estudi.

L’Empresa Nacional de Residus Radioactius (Enresa) està encarregada a Espanya de la gestió d’aquests residus i del combustible gastat, que constitueix una qüestió d’interès nacional, i les decisions que s’adoptin han de garantir al màxim la seguretat, a més de la transparència i la participació pública, segons recull el PGRR, que remarca que en aquesta estan implicades consideracions ètiques i de justícia intergeneracional.