Cada minut, al món es llencen uns vuit milions de burilles a la naturalesa. La majoria acaben al terra, a les carreteres, als boscos, a les platges i als mars. Triguen més d’una dècada a descompondre’s, així que, segons alerten els experts, el mal mediambiental que causen és enorme. Espanya, amb l’aprovació de la seva nova llei de residus i terres contaminats, ha emprès una guerra contra aquest tipus de rebutjos. Per això mateix, a partir del 6 de gener la normativa obliga les tabaqueres espanyoles a fer-se càrrec dels costos associats a la recollida i reciclatge de les burilles.

La mesura està inclosa en la llei aprovada a l’abril pel Congrés dels Diputats i, segons recull el text, la indústria del tabac tenia límit fins al gener per preparar-se per a la seva aplicació. Amb l’entrada en vigor definitiva de la nova normativa, les tabaqueres hauran de sufragar tant les papereres i cendrers per recollir les burilles de la via pública així com costejar la recollida i el tractament d’aquests residus contaminants. El detall de la normativa, amb el desglossament de deures, està previst que es publiqui el mateix dia, el 6 de gener.

Una altra de les tasques que a partir d’ara haurà d’assumir la indústria del tabac és la conscienciació ciutadana. Segons la nova normativa, de fet, seran els productors de cigarrets els que hauran de fer pedagogia sobre la importància de no tirar les burilles a terra. «Així mateix, es podran incloure costos associats a mesures per al desenvolupament d’alternatives i de prevenció amb la finalitat de reduir la generació de residus i incrementar l’avaluació material», recull la llei.

Quant costa recollir les burilles tirades a terra

No hi ha una xifra exacta sobre quant podria suposar l’aplicació d’aquesta nova mesura. A Catalunya, segons un informe de la Fundació Rezero, els ajuntaments inverteixen entre 12 i 21 euros per habitant per recollir aquests residus. Ara com ara, s’estima que en el conjunt del territori es generen unes 2.720 tones de burilles a l’any. Un 70% acaben tirades a terra. Als entorns urbans, segons han constatat diverses inspeccions de residus, de mitjana es troben 0,1 burilles per metre quadrat. A les platges suposen més del 25% dels residus recollits. Als boscos catalans, s’estima que l’abocament de burilles ha causat més de 300 incendis en l’última dècada.

La mesura per obligar les tabaqueres a sufragar la recollida de burilles no és l’única que s’ha plantejat per abordar aquest problema. Tal com va avançar EL PERIÓDICO, la conselleria d’Acció Climàtica estudia una taxa de 20 cèntims per cigarret per fomentar el reciclatge de les burilles. La proposta, encara en fase embrionària i pendent del debat entre els grups parlamentaris i els diversos actors implicats, suposaria augmentar el cost dels cigarrets (l’equivalent a quatre euros per paquet) per incitar els usuaris a recollir les burilles i tornar-les al punt de reciclatge. Una vegada realitzat aquest gest, l’import d’aquesta taxa es tornaria de manera íntegra.