«Només el 20% dels envasos va al contenidor que toca»

E l balanç que l’associació Retorna, especialitzada en residus plàstics, fa del sistema de gestió actual no pot ser més negatiu. Fins ara, el contenidor groc no ha complert els objectius marcats, i fins i tot «hi ha més envasos abandonats que abans».

El Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR), més conegut com «tornar l’envàs», funciona ja en diversos països europeus. Quina reducció s’hi ha observat en la generació de residus plàstics o envasos en general? La reducció ha estat gairebé total. Quan una llauna, ampolla o bric val diners, deixes de veure-la abandonada automàticament en places, vorals o platges. A Lituània, on es va posar en marxa un Sistema de Dipòsit per a envasos de begudes el 2016, en tan sols un any van passar a recuperar del 30% al 90% de llaunes i ampolles. Tots aquests envasos van passar de perdre’s i contaminar l’entorn a tornar a convertir-se en nous envasos. A Espanya, tornant l’envàs, podríem evitar que cada dia 35 milions de llaunes, ampolles i brics es perdin i acabin tant contaminant l’entorn com perjudicant la nostra salut.

Hi ha la convicció generalitzada que tot el que entra en un contenidor groc es recicla. Realment és així? En part, ja que, a diferència dels països on es tornen llaunes i ampolles a la botiga [SDDR], on els envasos estan completament separats i nets i es poden fer servir per fer nous envasos, el que succeeix al contenidor groc és que estan barrejats amb altres materials. El més probable que passi amb el material del contenidor groc és que es faci servir per fer una altra cosa, però no envasos. El que s’anomena downcycling o reciclatge de baixa qualitat. De totes maneres, el que estimen experts independents és que els envasos de begudes amb prou feines acaben en un 20% al contenidor que toca. I això vol dir que la immensa majoria o es barreja al contenidor de resta o es perden pels nostres carrers, places i vorals.

Les entitats ecologistes i de consumidors són molt crítiques amb el sistema actual de gestió d’envasos.... ONG, governs autonòmics o investigadors independents posen en dubte les xifres de reciclatge i la seva transparència. I, en els més de 20 anys que fa que funciona el contenidor groc, ni la producció d’envasos d’un sol ús ha decrescut, ni s’ha solucionat el problema del seu abandonament massiu, ni les persones hem tingut accés a envasos reutilitzables. Més aviat ha passat tot el contrari: es produeixen més envasos, tenim accés a menys begudes en envasos reutilitzables i hi ha més llaunes i ampolles abandonades.

S’han iniciat converses per a un tractat mundial contra els residus plàstics. Ho veu viable? Tant de bo ho sigui. La societat civil que va estar a Punta del Este a la primera reunió de l’ONU per tallar la contaminació per plàstics denuncia que s’estan cometent els mateixos errors que a les cimeres del clima: pretendre arribar a acords de consens que, en el fons, allò que permeten és que qualsevol país tingui dret a veto i bloquegi les negociacions.