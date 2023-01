Preparar una tassa de cafè en una cafetera de filtre de la vella escola, pot generar aproximadament 1’5 vegades més emissions que fer servir una màquina de càpsules, segons una anàlisi elaborada per investigadors de la Universitat del Quebec a Chicoutimi al Canadà.

Els experts asseguren que és important observar la vida útil completa d’un producte, des del moment en què es fabrica fins que arriba a l’abocador, per mesurar-ne realment l’impacte ambiental:

L’estudi va analitzar quatre tècniques comunes de preparació i va trobar que el cafè instantani sembla que produeix la quantitat més baixa d’emissions quan s’utilitzen les mesures recomanades d’aigua i cafè.

Això es deu en part al fet que normalment es fa servir una petita quantitat de cafè instantani i l’aigua bullint per tassa i tendeix a utilitzar menys electricitat, en comparació amb una cafetera tradicional. A més, les càpsules no produeixen marros de cafè que s’hagin de rebutjar. Les màquines de càpsules de cafè generalment estan dissenyades per fer servir la quantitat ideal de cafè i aigua, cosa que fa que es malgastin menys de tots dos.

El cafè de filtre tradicional genera una taxa de carboni més alta, principalment perquè es fan servir més grans molts per produir la mateixa quantitat de cafè, van escriure els investigadors, però a més porta a un consum d’electricitat més elevat per escalfar l’aigua.

En comparació amb el cafè de filtre tradicional, beure aproximadament una tassa de la beguda elaborada en una càpsula estalvia entre 11 i 13 grams de cafè, segons mostren les dades.