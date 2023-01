El Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) crearà amb el seu supercomputador MareNostrum una rèplica virtual bessona de la Terra per predir els efectes i construir resiliència al canvi climàtic.

El BSC és un dels centres d’investigació clau en el projecte europeu ‘Destination Earth (DestinE)’, que preveu desenvolupar bessons digitals de la Terra que ajudaran a monitoritzar, modelitzar i predir les activitats naturals i humanes, així com crear i provar escenaris per a un desenvolupament més sostenible.

‘DestinE’, que compta amb una inversió inicial de 150 milions d’euros procedents del Programa Europa Digital, es durà a terme en un període de 7 a 10 anys en el qual aconseguirà una rèplica digital completa de la Terra mitjançant la convergència dels bessons digitals (‘digital twins’) desenvolupats.

Segons ha explicat el líder de l’equip de Computació d’Alt Rendiment del Departament de Ciències de la Terra del BSC, Mario Acosta, aquesta reproducció permetrà monitoritzar i predir l’estat de salut del planeta tenint en compte els efectes del canvi climàtic i l’evolució d’oceans, atmosfera i boscos, a més de facilitar a les administracions una avaluació de l’eficàcia i l’impacte de les polítiques públiques mediambientals.

Acosta ha detallat que el planeta digital simulat il·lustrarà diferents escenaris sobre com podria ser el futur tenint en compte canvis climàtics i meteorològics, simulant el que podria passar amb diferents graus d’escalfament del planeta i les corresponents pujades del nivell del mar.

Introduir cada vegada més dades

La idea és crear un sistema escalable que permeti introduir cada vegada més dades i oferir un servei a usuaris tant del sector públic com del privat.

A més del BSC, també participen en aquest projecte l’European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF), l’Agència Espacial Europea (ESA) i l’Organització Europea per a l’Explotació de Satèl·lits Meteorològics (EUMETSAT).

La Iniciativa Comuna Europea de Computació d’Alt Rendiment (European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC JU) és qui s’encarrega de proporcionar els recursos de supercomputació necessaris per posar-los en marxa.

En la primera ronda de contractes convocada per l’ECMWF per desenvolupar els dos primers bessons digitals abans d’abril del 2024, el BSC ha rebut 4,5 milions d’euros i és una de les institucions amb més contribució en aquesta primera ronda i una de les poques que participen en els dos bessons, una tasca que situa aquest centre com un dels actors clau en el desenvolupament de ‘DestinE’.

«L’execució dels models no seria possible sense les plataformes de supercomputació de l’EuroHPC recentment triades. Aportarem l’experiència de dos centres de supercomputació líders a Europa –el CSC a Finlàndia i el BSC a Espanya– i experts en la matèria per oferir un ampli suport al desenvolupament dels models i garantir l’ús eficient dels nous superordinadors de l’EuroHPC», ha ressaltat Acosta.

Per desenvolupar el bessó digital de la Terra, el BSC no només posarà a disposició una de les infraestructures de supercomputació més potents d’Europa –el MareNostrum 5–, sinó que també participarà en el desenvolupament i aplicació d’una nova generació de models del sistema terrestre per a diferents sectors d’impacte, com els incendis forestals i els entorns urbans.

Aquests innovadors models, que produiran dades amb una resolució espacial sense precedents, ja s’estan desenvolupant en el marc del projecte ‘nextGEMS’ del programa Horizon 2020 de la UE, en el qual també participa el BSC.

«Utilitzem els últims avenços en la connexió entre la modelització del clima i la producció d’informació climàtica rellevant per a l’usuari», ha assenyalat professor Francisco Doblas, director del Departament de Ciències de la Terra del BSC.

«Tenint en compte que un petit sistema de predicció amb poques variables ja produeix enormes quantitats de dades, dissenyar-ne un com DestinE (no només amb més variables, sinó també amb molt més detall) multiplicarà les dades de manera exponencial. Aquesta versió virtual del nostre planeta necessitarà una enorme quantitat de dades recollides del món real per ser funcional», ha afegit Doblas.

Web de Destination Earth (DestinE): https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Destination_Earth

