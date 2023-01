C om es produeix l’hidrogen? Des del 1940 s’utilitza a la indústria com una matèria primera, per exemple, en la refinació de gasolina, en la producció d’amoníac o de fertilitzants. Jo agafava gas natural, trencava la molècula de gas natural, em quedava amb l’hidrogen i expulsava a l’atmosfera CO2, en un procés que s’anomena reformat de gas natural, una manera barata de produir hidrogen. L’altra gran manera que es fa servir ara és l’electròlisi. Consisteix a fer servir energia elèctrica per trencar la molècula d’aigua en oxigen i hidrogen. Em quedo amb l’hidrogen i llenço l’oxigen a l’aire. És un mètode que utilitza com a primera matèria energia elèctrica i aigua i que no emet CO2 a l’atmosfera; és més net que el reformat i, si s’usa energia elèctrica d’origen renovable, produeixo un hidrogen que no té cap contaminació.

Quin paper té en el procés de descarbonització de la indústria? És l’únic element que permet descarbonitzar plenament tots els sectors: energia, indústria, transport i habitatge. El transport sabem descarbonitzar-lo parcialment, amb el vehicle elèctric de bateries, però no és una solució per a tothom ni per a totes les aplicacions. No em serveix per al tren, ni per a l’avió, ni tan sols per a algú amb un cotxe gran i que es vulgui desplaçar 700 quilòmetres sense repostar. Necessitem una solució més potent que les bateries i aquí hi ha l’hidrogen. En la indústria cal calor per a molts processos, pots cremar hidrogen per produir-lo. En el residencial, pot substituir el gas natural, de la mateixa manera que el gas natural va substituir el gas ciutat. I en l’energia, les renovables estan limitades en la gestió, en l’emmagatzematge.

És la solució per al problema de l’emmagatzematge d’energia? No consumim la mateixa energia a l’estiu o l’hivern, a la tardor o la primavera. És realment difícil casar la demanda amb l’oferta estacional. El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima diu que del 2020 al 2030 hauríem de tancar 14 gigawatts de producció convencional i obrir 59 gigawatts de renovable. Si es compleix, tindrem a Espanya a la primavera i l’estiu un excedent d’energia elèctrica de 17 terawatts/hora, i a la tardor i l’hivern ens faltarà energia. 17 terawatts/hora és el que consumeixen cinc milions d’habitatges a Espanya durant un any. És una quantitat d’energia immensa, no la podem emmagatzemar en bateries. Què podem fer? Transformar-los en hidrogen, emmagatzemar-los i utilitzar-los sis mesos després. Podem transformar aquests 17 terawatts/hora en 300.000 tones d’hidrogen verd a l’any.

Quin potencial té Espanya com a productor d’hidrogen verd? Espanya té un potencial enorme, primer des del punt de vista de la producció. Podem produir hidrogen renovable en una quantitat suficient no només per autoabastir-nos, sinó per exportar, perquè produirem en una gran quantitat i a un cost competitiu. El segon avantatge important és la nostra ubicació geogràfica: Espanya avui és un port d’entrada natural cap al nord d’Europa. Els nostres ports de la península ibèrica, portuguesos i espanyols, seran un port natural d’entrada a l’hidrogen renovable del nord d’Àfrica o de Llatinoamèrica, que ja es preparen per exportar hidrogen a Europa. La tercera gran oportunitat que tenim és la part tecnològica industrial. Espanya té molt bon R+D en hidrogen, el 3,8% de la producció científica del món en hidrogen s’efectua a Espanya, quan el nostre pes al PIB mundial és tan sols de l’1,4%. I el 15% en R+D europeu de l’Europa dels 27 es fa a Espanya.

Obstacles a superar? La regulació. Cal definir què és l’hidrogen verd, qui el pot produir, com es pot transportar, emmagatzemar i utilitzar i qui garanteix que tot aquest procés es compleix.