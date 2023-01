¿Tu també tens l’armari a rebentar de ‘totebags’? ¿Obres el calaix de la cuina i t’hi trobes cinc bosses reutilitzables de diferents supermercats? ¿Ja no saps on ficar les típiques motxil·letes de corda que et regalen en els esdeveniments? Les bosses reutilitzables s’han convertit en una de les mesures que, en principi, semblaven més prometedores per reduir l’ús de plàstics d’un sol ús però que, en realitat, han acabat convertint-se en una cosa contraproduent.

Perquè sí, les ‘totebags’ només són sostenibles si es reutilitzen de veritat. No val de tenir-ne 20 a l’armari. I amb això arrenquem l’episodi d’avui d’‘El meu planeta em necessita’, el pòdcast d’EL PERIÓDICO sobre crisi climàtica i sostenibilitat.

Al capítol d’avui parlem, per exemple, de com algunes empreses, institucions i marques han començat a regalar «productes reutilitzables», «sostenibles» i «orgànics» per pujar al carro de l’ecologisme però que, en realitat, generen més desaprofitaments que una altra cosa. La Valentina explica els pitjors ‘gadgets’ ecologistes que ha rebut en els últims anys (des d’una ‘totebag’ amb la cara d’un peix espantós en primer pla fins a uns sabons ecològics embolicats en 50 capes de cartró, plàstic i llàgrimes d’unicorn).

Però no tot és queixar-se. En l’episodi d’avui també parlem de coses que sí que serveixen per tenir una vida més ‘zero waste’. La Miriam, per exemple, parla amb amor desmesurat de com estima, adora i venera la seva fulla reutilitzable, la seva copa menstrual i els raspalls que utilitza per netejar els plats. També parla de la utilitat de les mesures ecologistes ‘de tota la vida’ (com convertir una camisa vella en un pijama i després en un drap per netejar per casa) i de la fina línia entre ser ecologista o un garrepa.

El capítol d’avui, com tots els anteriors i tots els que vindran, està disponible a iVoox, Amazon, Spotify, Podimo, Google Pódcast i Apple Pódcast. També compartim mems a Instagram i Tiktok. Sortim com els universitaris, els dijous. Cada dues setmanes.