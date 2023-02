Els grups parlamentaris al Congrés rebutgen una proposta legislativa del Partit Popular (PP), rescatada del 2020, per tornar a permetre la caça i la pesca esportiva i comercial als parcs nacionals, una mesura que han qualificat de «desactualitzada» i «poc treballada», i acusen el PP d’utilitzar estratègies electoralistes.

Així ho han manifestat els grups parlamentaris en una sessió plenària celebrada al Congrés dels Diputats en què el PP ha defensat la mesura amb què aspira a modificar la Llei 30/2014, de parcs nacionals, norma que va impulsar el seu propi partit quan era al Govern, com han recalcat altres formacions.

El diputat popular César Sánchez Pérez ha argumentat en favor de la seva iniciativa legislativa que és una resposta al problema de l’«Espanya que es buida per falta d’oportunitats» i per l’«abandonament» que ha atribuït a la gestió del Govern i de les autoritats públiques responsables dels parcs nacionals, i la prohibició de l’aprofitament cinegètic a finques situades en aquests espais.

La proposició de llei, que el PP va presentar el desembre del 2020 i sobre la qual s’ha debatut en aquesta jornada a l’hemicicle, busca recuperar un període que la norma de parcs nacionals del 2014 fixava perquè els propietaris de vedats de caça en aquests entorns arribessin a acords amb què poder continuar caçant i pescant.

Aquell temps d’adaptació ja el preveia la llei del 2014, que establia un període de 6 anys –fins al desembre del 2020– perquè s’adoptessin aquests convenis particulars voluntaris amb els titulars de drets, acords que no es van assolir.

Proposta «poc treballada»

Així, gairebé tot l’arc parlamentari ha criticat que el PP hagi «rescatat» aquesta mesura quan fa ja dos anys que va finalitzar la moratòria i ha decidit que als parcs nacionals no es caça, com ha recordat la socialista Eva Patricia Bueno Campanario.

Els diputats que han intervingut –tret d’Isidro Manuel Martínez Oblanca (del partit Fòrum Astúries)– han criticat que la iniciativa està «desactualitzada».

En aquests dos anys que han passat des del desembre del 2020 –quan va néixer la proposició de llei– «no han canviat ni l’exposició de motius», ha asseverat Bueno Campanario, que ha criticat que la proposta està «poc treballada».

«La prolongació d’un període d’adaptació no té fonament, perquè exigiria aixecar la prohibició que ja s’aplica des del 2020», ha dit, abans d’acusar el PP d’estar «creant un problema on no n’hi ha».

Des de Ciutadans, Juan Ignacio López-Bas també ha expressat el seu rebuig a la proposició de llei, que segons el seu parer respon al fet que al PP «hagin endevinat que Vox els ha tret algun tipus de vot entre caçadors i pescadors».

«És la seva llei», ha remarcat López-Bas, «que prohibia la caça a parcs nacionals», al considerar l’activitat cinegètica i la pesca esportiva i comercial «incompatibles» amb la conservació d’aquests espais protegits, considerats d’alt valor ecològic.

«Van presentar aquesta proposició de llei el 4 de desembre del 2020 quan [la moratòria] caducava el 5 de desembre del 2020. Ho feien per adequar els drets de tercers que estaven localitzats a terrenys declarats com a parc nacional», ha recapitulat el diputat.

Servir el «‘lobby’ dels caçadors»

López-Bas ha apuntat, a més, que, quan falta menys d’un any perquè se celebrin les noves eleccions generals, «ara volen que es faci en 10 mesos el que abans s’havia regulat per fer en sis anys».

Per la seva banda, el diputat d’Unides Podem Ezequiel García Nieto ha ressaltat que a Espanya es pot caçar al «87% de tot el territori nacional», però els populars, ha dit, «no en tenen prou», i els ha assenyalat per servir els interessos del «‘lobby’ dels caçadors».

Tampoc ha recolzat la proposta el diputat de Vox Francisco José Contreras Pelayo, al qualificar-la com una «autorectificació» que s’ha quedat «a mig camí», ja que no busca derogar la prohibició de la caça i la pesca a parcs nacionals, sinó promoure acords voluntaris amb els propietaris dels vedats de caça, acords als quals no es va arribar ni amb el Govern del PP ni amb el del PSOE, ha afegit.