Un projecte europeu de ciència ciutadana, en el qual han participat 750 joves de Catalunya i de Castella i Lleó, ha xifrat que al voltant d’un 30% dels residus trobats en rius són bosses de plàstic, envasos d’aliments i tovalloletes sanitàries.

Les mostres es van prendre en 37 trams de rius de les províncies de Burgos, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona del 15 de setembre al 15 de novembre de l’any passat, ha informat aquest dijous la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en un comunicat.

Els joves, dins del projecte de ciència ciutadana Plastic Pirates, van poder recollir dades de microplàstics trobats a l’aigua i residus, 4.600 dels quals eren plàstics d’un sol ús, principalment bosses de plàstic, envasos i tovalloletes, que representen entorn del 30% dels residus trobats.

Contaminació «preocupant»

Segons la investigadora del Centre Tecnològic Beta de la UVic-UCC i membre del projecte Plastic Pirates, Meritxell Abril, aquests nivells de contaminació per plàstics són preocupants i ha remarcat que «any rere any, els residus es van acumulant en mars i oceans, on interfereixen amb el desenvolupament de les espècies marines i el funcionament de l’ecosistema».

El projecte Plastic Pirates va néixer a Alemanya el 2016 i està enfocat a grups de joves de diferents centres educatius, associacions i agrupacions de diversos països europeus.