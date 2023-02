El Govern d’Espanya vol fomentar l’ús de la bicicleta per viatjar des del domicili al lloc de treball. La campanya ‘En bici a la feina’ és una de les incloses en la denominada ‘Estratègia estatal per la bicicleta’, que pretén fomentar i incentivar l’ús d’aquest mitjà de transport, al considerar-lo «ideal» per a la salut humana i el medi ambient. Entre les possibilitats futures, que les empreses paguin uns diners extres als empleats que acudeixin en bici a la feina, com ja es fa en alguns països europeus.

«La bicicleta no és únicament una manera de transport més. La seva utilització produeix valor per a la societat en termes no només de mobilitat sinó també d’habitabilitat, salut, medi ambient, equitat, sociabilitat, etcètera. I produeix beneficis per als que es desplacen en bicicleta i per als que no, a l’alliberar espai i reduir la contaminació de l’aire i acústica, ressalta el Govern central.

En aquest escenari, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) aborda l’impuls de l’‘Estratègia per la bicicleta’ per tal de coordinar les diferents polítiques i accions entorn de la promoció d’aquest mitjà des de tots els seus angles, «des de la mobilitat fins als seus beneficis per a la salut, passant pel seu ús recreatiu i esportiu, pel desenvolupament empresarial del sector, o com a base per a un turisme basat en la bicicleta».

L’Executiu central hi vol implicar també les empreses. «La reacció en cadena que provoca l’‘efecte bicicleta’ es produeix també quan les empreses aposten per iniciatives que potenciïn l’ús d’aquest mitjà de transport per anar a la feina», assenyala.

Ingressos extres de fins a 1.500 euros a l'any

L''Estrategia per la bicicleta' proposa per a això modificar la normativa fiscal de tal manera que les companyies puguin considerar moure's amb bicicleta com a renda del treball, de la mateixa manera que ja es fa amb els cotxes d'empresa.

Països com França i els Països Baixos ja apliquen mesures. Allà els empleats poden arribar a cobrar fins a 800 (França) i 1.500 (Països Baixos) euros extres a l’any per acudir a la feina amb bicicleta, però que a Espanya requeriria una modificació de la legislació vigent, que de moment no està prevista.

En aquests països, el mateix que al Regne Unit, s’apliquen altres mesures en favor de la bicicleta, inclosos incentius fiscals o descomptes per adquirir-la, que a més en part pot anar a càrrec de l’empresa per a la qual es treballa. També hi ha incentius per canviar vehicles vells per bicicletes.

A Espanya, l’‘Estratègia per la bicicleta’ es limita de moment a campanyes de promoció. Així, impulsa una acció de comunicació dirigida a les empreses perquè potenciïn en els seus plans de mobilitat sostenible a la feina la bici en el transport diari. És el primer dels 15 punts sobre les ‘bones pràctiques’ que poden tenir les empreses per afegir-se a l’‘efecte bicicleta’.

Altres punts assenyalen la necessitat d’establir «horaris de feina conciliadors i flexibles, que facilitin el moviment amb bicicleta segons les circumstàncies personals», i disposar espais on estacionar la bicicleta de manera segura i poder realitzar-hi un manteniment bàsic.

«Habilitar vestidors i dutxes, per animar el qui visqui més lluny» i «definir aplicacions o sistemes de camins en bici a la feina, de manera que s’organitzin rutes per arribar en bici de manera conjunta», són altres punts de la campanya.

Deixar bicicletes als empleats

Així mateix, el Mitma vol que les empreses adquireixin bicicletes per deixar-les als empleats, que facilitin «l'ús de sistemes de bicis compartides d'àmbit municipal» i que llancin campanyes de comunicació per «animar el seu personal a utilitzar la bici en la mobilitat quotidiana».

Facilitar la realització d’activitats formatives sobre mobilitat sostenible, establir criteris per donar prioritat als proveïdors que utilitzin ciclologística en els seus repartiments de paqueteria i afegir-se a plataformes professionals sobre mobilitat sostenible, cosa que crea «una imatge de marca corporativa més amigable amb la bicicleta» són altres propostes governamentals.

Entre les idees de l’Executiu central també en figuren algunes relacionades amb incentius als empleats que adoptin la mobilitat activa en els seus desplaçaments laborals en detriment del vehicle privat a motor, i subscriure acords amb altres empreses perquè els ofereixin descomptes en les seves compres.

També figura al llistat de consells a les empreses l’organització d’activitats de ‘networking’ fora de l’horari laboral per realitzar rutes amb bicicleta i certificar-se com a ‘entitat amiga de la bicicleta’; «per exemple, amb els certificats Bike Territory de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) o Cycle-Friendly Employer de la Federació de Ciclistes Europeus (ECF)».

Però de moment a Espanya només les grans empreses, amb més de 500 empleats, estan obligades per llei a elaborar plans de mobilitat sostenible a la feina.

El Govern central, pel seu costat, ha destinat 490 milions dels fons europeus Next Generation a ajudar els ajuntaments i les comunitats autònomes a fomentar l’ús de la bicicleta.

Pàgina web de l’‘Estratègia per la bicicleta’: https://esmovilidad.mitma.es/estrategia-estatal-per-la-bicicleta

