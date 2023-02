Comparteix una notícia sobre ecologisme en xarxes socials i als dos minuts tindràs un missatge d’algú dient-te que «tot és una farsa». Publica alguna cosa sobre per què t'estimes més anar amb bici per la ciutat abans que agafar el cotxe i acabaràs amb desenes de comentaris dient-te que «t’han rentat el cervell». Puja una foto de la teva hamburguesa vegana favorita i t’asseguro que en un tres i no res tindràs tots els cunyats de torn dient-te que el que necessites és una bona mitjana. A tu i a totes ens ha passat. Per això mateix, en l’episodi d’avui d’‘El meu planeta em necessita’ ens preguntem per què tothom odia els ecologistes (bé, tothom tothom no... però ja ens entenem).

En aquest capítol del pòdcast comencem parlant de ‘haters’. Com aquest senyor que va comentar a la primera publicació d’aquest pòdcast per dir-nos «ecofeixistes» i dir-nos que «això de l’ecologisme és un xiringuito més». Es tracta, més o menys, del mateix tipus d’insults que reben <strong>Greta Thunberg</strong> i tota la resta de joves activistes que surten als carrers a protestar per un futur millor. ¿Però què tenen aquesta mena de lluites per crear un odi tan visceral? La Miriam parla de com l’ecologisme crea un cisma ideològic entre els qui defensen dues visions del món radicalment diferents. I la Valentina reflexiona sobre com aquestes discrepàncies també tenen un component generacional. A partir d’aquí ens preguntem: ¿què fem amb tots aquests ‘haters’ de l’ecologisme? ¿Hi ha cap manera de convèncer-los perquè canviïn l’actitud cap als hàbits sostenibles? ¿Arribarem a convèncer algun cunyat perquè mengi una hamburguesa de seitan i alfals? Totes aquestes i moltes altres preguntes les responem, entre rialles, en l’episodi d’avui. Pots escoltar-nos a iVoox, Amazon, Spotify, Podimo, Google Podcast i Apple Podcast. També compartim mems a Instagram i TikTok. Sortim com els universitaris: dijous. Cada dues setmanes. En episodis anteriors... Estem tipes de les ‘totebags’: sobre com de contraproduents són algunes mesures ecologistes i com de senzill és adoptar (alguns) hàbits més sostenibles

No tenim temps per ser ecologistes: sobre com la falta de temps ens impedeix tenir hàbits més sostenibles (amb nosaltres mateixes i amb el planeta)

De Tarkovski a Barbie Fairytopia: obres per reflexionar sobre l’ecologisme

¿Es pot ser ecologista i ‘fashionista’? Nosaltres diem que sí. Aquí et parlem d’alternatives a la indústria del ‘fash fashion’

Vegans contra carnívors: ¿qui contamina més? En aquest episodi enfrontem una vegana de soca arrel i una ecologista que no vol renunciar al pernil per parlar de l’empremta ecològica de diferents tipus de dietes

Anar al súper em provoca ecoansietat: sobre com podem fer una compra més sostenible sense morir en l’intent