Ja fa set dies que la riba del Mar Menor, a Múrcia, està plena de desenes de milers de peixos morts. «El mar continua traient fauna morta. Aigua marró. Olor de podridura», afirmen els veïns. Científics i entitats ecologistes denuncien que la situació és fins i tot pitjor que la viscuda durant la crisi del 2019, quan un abocament il·legal va provocar que la llacuna es despertés amb més de tres tones d’animals morts. Fernando López Miras, president de la Regió de Múrcia, ha anunciat que portarà aquesta «catàstrofe natural» davant el pròxim Consell de Ministres i demanarà al Govern que declari el Mar Menor com a zona catastròfica, greument afectada per emergència de protecció civil.

Divendres passat, López Miras també va anunciar que demanaria al Govern una transferència de les competències de la llei de costes per poder actuar a l’aqüífer de forma urgent. Segons expliquen fonts de la Conselleria d’Aigua, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Ambient, la normativa actual preveu que és responsabilitat del Govern central gestionar la reducció de l’aqüífer, el control de rambles, la retirada de fang, secs i recuperació de platges, així com la gestió i actuacions necessàries per a la millora de la qualitat de l’aigua superficial i subterrània.

El marc legal vigent preveu que la Regió de Múrcia, argumenten fonts regionals a través d’un comunicat de premsa, té competència en la regulació de les activitats amb influència a l’entorn del Mar Menor (com agricultura, ramaderia i pesca), l’ordenació del territori i desenvolupament urbanístic, ports, control d’abocaments terra-mar (a excepció dels que transcorren per rius o rambles). I els ajuntaments, finalment, només poden actuar en tasques de sanejament i clavegueram, salubritat de les platges i ordenació del territori a nivell municipal.

Tot apunta que la catàstrofe ecològica d’aquesta última setmana ha sigut provocada pels abocaments il·legals de fertilitzants i aigües contaminades del sector agroindustrial que nodreix la zona. De fet, després del que ha passat en aquests dies, la Conselleria de Medi Ambient de la Regió de Múrcia ha ordenat la restitució de 940 hectàrees de regadiu il·legal detectades per la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS). La xifra podria ascendir fins a les 1.424 hectàrees en els pròxims dies després de finalitzar els tràmits d’una trentena d’expedients addicionals.

Clamor ciutadà

Aquesta enèsima tragèdia ecològica al Mar Menor ha despertat la indignació de veïns, entitats i plataformes ecologistes. «El Mar Menor és una joia de la natura que s’està morint a poc a poc per la degradació mediambiental i la contaminació. ¿Quantes imatges tràgiques més com les d’aquest cap de setmana necessitem veure a la televisió per posar mesures efectives?», diu una recollida de firmes a Change.org engegada el 2019 i que, arran del que ha passat en els últims dies, ha ressorgit amb més de 400.000 firmes.

Els veïns alerten que la llacuna salada segueix en una situació tràgica. Aquest diumenge, les autoritats locals han hissat la bandera vermella a set platges de la comunitat per afavorir les tasques de retirada dels peixos morts. Durant tot el dia s’ha prohibit el bany a zones com La Gola, Mar de Cristal, Cavanna, Cala del Pino, Playa Honda, Playa Paraíso i Puerto Bello. També s’ha demanat precaució als banyistes a 14 platges dels municipis d’Águilas, Cartagena, Los Alcázares i San Javier. Encara no se sap quan l’ecosistema tornarà a la normalitat. Ara per ara, les dades apunten que aquesta crisi encara durarà diversos dies.