Veus la foto d’un panda i el primer que penses és que vols abraçar-lo i que faries qualsevol cosa per protegir-lo de l’extinció. Veus la imatge d’un tigre o un os i penses exactament el mateix. ¿Però què passa si et trobes amb una foto d’una rata talp despullada? ¿O d’un d’aquests peixos abissals que semblen sortits d’una pel·lícula de por? ¿També et venen les mateixes ganes de protegir-lo? Nosaltres ho tenim clar: sí. Els animals lletjos també tenen drets. I en aquest episodi d’‘El meu planeta em necessita’, el pòdcast d’EL PERIÓDICO sobre sostenibilitat i crisi climàtica, t’expliquem per què.

Comencem l’episodi parlant d’«especisme» i «peluixisme». El primer concepte és, en resum, la idea que la vida d’uns animals val més que la vida d’altres (per exemple, que la vida d’un gos és més valuosa que la d’un porc; o que el benestar dels humans està per sobre del de qualsevol altre animal del planeta). El segon concepte fa referència al fenomen pel qual ens (auto)convencem que algunes espècies són com «un peluix» i ens oblidem que, al cap i a la fi, continuen sent animals salvatges (una cosa que passa especialment amb els animals adorables).

Ser ecologista per salvar els animals bonics és fàcil. ¿Però què passa quan la defensa dels ecosistemes passa, per exemple, per ‘atacar’ animals tan adorables com les cotorres argentines, els conills o les colònies de gats? ¿I què fem amb els animals lletjos? ¿Per què no els dediquem tants esforços de conservació com fem amb els seus congèneres més fotogènics? ¿De veritat estem disposats a deixar extingir els animals lletjos només perquè no queden bé a les fotos i no podem fer peluixos amb la seva cara? De tot això (i molt més) parlem a l’episodi d’aquesta setmana.

Pots escoltar-nos a iVoox, Amazon, Spotify, Podimo, Google Pódcast i Apple Pódcast. També compartim mems a Instagram i Tiktok. Sortim com els universitaris; els dijous. Cada dues setmanes.

En episodis anteriors...