«La crisi climàtica no és un problema de futur, és una crisi que ja està creant catàstrofes a tot el món i està generant molt sofriment», exclama l’activista Karin Watson Ferrer, de la plataforma ecofeminista ‘Latinas for Climate’, durant la Vaga mundial pel clima d’aquest divendres. «Als països del sud global, la crisi climàtica significa que moltes persones ja no poden accedir a l’aigua, als cultius, als recursos naturals. Parlem que les zones més pobres del planeta, malgrat ser les que menys han contribuït a les emissions globals, són les que estan patint més aquesta crisi. Estem davant una emergència global», explica l’ecologista.

L’última convocatòria de la vaga mundial pel clima, la primera realitzada aquest any sota la batuta del moviment estudiantil ‘Fridays for Future’, ha reunit milers de persones a tot el globus. Des de la marea verda sueca, encapçalada des d’Estocolm per l’activista Greta Thunberg, fins a la concentració a Uganda protagonitzada per l’activista Vanessa Nakate. En la manifestació de <strong>Brussel·les</strong>, els activistes van enarborar lemes contra els combustibles fòssils. A l’<strong>Havana</strong>, els ecologistes van mostrar lemes que recordaven que ‘no hi Ha un planeta B’. I al <strong>Japó</strong>, la queixa era contra la desforestació dels països del sud global. I a Kenya, la protesta denunciava que «l’augment dels incendis no es deuen a una temporada, és culpa del canvi climàtic».

A Espanya, la protesta climàtica s’estendrà aquesta tarda per una vintena de localitats de tot el país. A Barcelona, la convocatòria és per a les 19.00 h a la plaça de Catalunya. A Madrid, la marxa començarà a la mateixa hora des de plaça de Cibeles. També hi ha convocades accions a Mallorca, Cadis, Tarragona, València, Sevilla, Granada, Salamanca, Bilbao, Ourense, Màlaga i Oviedo sota el lema ‘Vides contra el capital’ (’People not profit’ en anglès).

Crit global

Els primers balanços de les marxes del matí apunten que, a poc a poc, la marea ecologista està aconseguint recuperar la força que fa tan sols tres anys, just abans de la pandèmia, va aconseguir mobilitzar centenars de milers de persones a tot el món. A Berlín, per exemple, es calcula que la protesta climàtica d’aquest divendres ha sumat prop de 22.000 assistents. A Roma, s’estima que prop de 20.000 persones van assistir a la marxa i a Torí més de 10.000. A aquests caldrà sumar-li les centenars de convocatòries que estan previstes per a aquesta tarda.

Un dels lemes més repetits durant les protestes d’aquest divendres ha sigut el de la justícia climàtica. «La lluita contra la crisi climàtica té uns clars responsables;l’1% més ric del planeta contamina més del doble que el 50% més pobre. El problema és que els països rics miren cap a un altre costat, mentre que els pobres pateixen les conseqüències més greus d’aquesta crisi», recorda Watson des de la manifestació de Barcelona. «Hi ha illes del pacífic que s’estan enfonsant per l’augment del nivell del mar. A l’Àfrica hi ha poblats sencers que s’han quedat sense aigua per les sequeres extremes. A Llatinoamèrica, la defensa del medi ambient i dels recursos naturals li és costant la vida a molts activistes», enumera la portaveu de ‘Latinas for Climate’.